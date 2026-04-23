«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Одна зі шкіл у Миколаївській області, фото «МикВісті»

У школах Миколаївської області учні підуть на літні канікули з 5 червня.

Про це сказала директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська на брифінгу 22 квітня, пишуть «МикВісті».

— Освітній процес у нас повинен бути завершений до 1 липня, але це ні в якому разі не означає, що діти повинні сидіти за партами весь цей час. У разі, якщо в закладі був карантин або тимчасово дистанційний процес, і учням не встигли вичитати програму, навчальний рік може бути довшим. Але в основному це буде десь орієнтовно 5 червня, — зазначила Алла Веліховська.

Нагадаємо, що з 15 березня у Миколаєві розпочався прийом документів до перших класів на 2026–2027 навчальний рік.