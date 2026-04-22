 Миколаїв отримав більше ₴20 млн субвенції з держбюджету на ремонт укриттів у двох ліцеях

Миколаїв отримав більше ₴20 млн субвенції з держбюджету на ремонт укриттів у двох ліцеях

Укриття в одному з миколаївських ліцеїв, фото «МикВісті»Укриття в одному з миколаївських ліцеїв, фото «МикВісті»

На ремонт укриттів у миколаївських ліцеях №38 та №3 спрямували 20,4 мільйона гривень субвенції з державного бюджету.

Про це повідомив керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук у коментарі «МикВісті».

Хоча кошти формально надійшли як субвенція з державного бюджету, їх джерелом є міжнародна допомога. Фінансування надається в межах програми FELICITY II, яку підтримують Європейський інвестиційний банк та уряд Німеччини, а реалізує німецька державна організація GIZ.

Реклама

— Це взагалі кошти Європейського Союзу. Вони потрапляють в державний бюджет, як кошти FELICITY. Але для нас, для міста, це субвенція з державного бюджету, — уточнив Олексій Савчук.

На будівництво укриття в ліцеї №38 імені Володимира Чайки з державного бюджету спрямували 8,2 мільйона гривень, повідомив він. Ще 3,5 мільйона гривень виділили з міського бюджету. Наразі управління шукає нового підрядника, який завершить реконструкцію підвалу.

Водночас на будівництво укриття в ліцеї №3 з державного бюджету спрямували 12,1 мільйона гривень, сказав Олексій Савчук. Ще 5,2 мільйона гривень — з міського бюджету.

Укриття в ліцеї №38

Ще у червні 2024 року контракт на реконструкцію укриття в ліцеї №38 за 20 мільйонів гривень отримала компанія «Майстер Буд-Монтаж». Роботи не завершили вчасно, а прокуратура вимагає стягнути з підрядника штраф та збитки.

Підрядник отримав 11,5 мільйона гривень. Втім, за даними слідства, частину робіт могли виконати із завищенням обсягів і вартості робіт. Загальні збитки оцінюють у 2,8 мільйона гривень, окремо зафіксували переплати за технічний нагляд.

Згодом стало відомо, що Управління державного архітектурно-будівельного контролю не перевіряло укриття у ліцеї №38 в Миколаєві, де вже третій рік не можуть завершити роботи. Там зазначили, що з початку війни діють обмеження щодо перевірок: можуть проводити контроль лише за згодою профільного міністерства.

Реклама
Останні новини про: Міжнародна допомога

На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора
Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини
НЕФКО допоможе з реконструкцією каналізаційних насососів для Південноукраїнська: проєкт коштує €5,5 млн

