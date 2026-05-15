Уряд дозволив усім жінкам без винятків виїжджати за кордон

Стоп знаки на кордоні. Ілюстративне фото: Лівий берег

Кабінет Міністрів України скасував обмеження виїзду за кордон для жінок, які працюють у державних органах, місцевому самоврядуванні, судах та на держпідприємствах.

Про відповідне рішення 15 травня повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Відтепер обмеження на виїзд за кордон скасовані для всіх жінок без винятків — незалежно від посади чи місця роботи.

Раніше уряд уже дозволив виїзд працівницям органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств. Однак тоді заборона залишалася для частини високопосадовиць.

Зокрема, попередні зміни не стосувалися керівниць міністерств і центральних органів виконавчої влади, співробітниць Офісу президента, Апарату Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України та Національного банку.

Також обмеження діяли для народних депутаток, суддів Верховного та Конституційного судів, прокуророк Офісу генерального прокурора, а також керівниць державних органів і підприємств загальнодержавного рівня.

Раніше Центральна виборча комісія закликає громадян України, які перебувають за кордоном, актуалізувати свою виборчу адресу через Державний реєстр виборців. Зробити це можна онлайн.