 Британські волонтери везуть у Миколаїв автомобіль, щоб переобладнати його для евакуації поранених на фронті

  • 16:28, 15 травня, 2026

Фото: BBC

Троє молодих волонтерів з острова Гернсі, що входить до складу Великої Британії, готують до відправки в Україну вже третій відремонтований автомобіль для евакуації із прифронтових територій.

Йдеться про позашляховик Nissan Trailfinder, який доставлять до Миколаєва, де його переобладнають на машину швидкої допомоги для українських військових, повідомляє BBC.

Проєкт організували Фергус Макіннес, Дейзі Лайвсі та Еміль Гондер. Допомагав їм місцевий механік Крейг Вайтлі.

За словами Дейзі Лайвсі, автомобіль мав серйозні технічні проблеми та потребував складного ремонту.

— Крейг знайшов для нас цей Trailfinder близько року тому, але він мав досить серйозні проблеми. Довелося багато зварювати шасі. Ми встановили знизу сталеві пластини товщиною 6 міліметрів, щоб усе укріпити, — розповіла вона.

Окрім автомобіля, волонтери також везуть до України генератор та одяг.

Еміль Гондер, який особисто повезе авто до України, каже, що попри складну дорогу команда не планує зупинятися.

— Це вже третя машина, і ми продовжуємо. Україна досі потребує допомоги, і ми не зупиняємося, — сказав він.

Волонтери сподіваються уже цього літа передати Україні ще один автомобіль.

Нагадаємо, Миколаївська область отримала гуманітарну допомогу від партнерів із німецької землі Нижня Саксонія.

