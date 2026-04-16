Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини

У четвер, 16 квітня, Миколаївська область отримала гуманітарну допомогу від партнерів із німецької землі Нижня Саксонія.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, партнери передали дві машини швидкої допомоги та спеціальний автомобіль для перевезення людей з обмеженою мобільністю.

Транспорт передали завдяки співпраці міст-побратимів — Ганновера та Миколаєва. Кошти на його придбання виділили місто Ганновер і влада Нижньої Саксонії.

Доставку автомобілів разом із медичним обладнанням організувала Українська греко-католицька церква Святого Володимира в Ганновері. Поїздку координувала Марія Максимців, яка разом із п’ятьма волонтерами, серед яких були лікарі, привезла гуманітарну допомогу до Миколаївщини.

Раніше повідомлялось, що Снігурівська громада офіційно стала партнером данського муніципалітету Гентофте. Відповідну декларацію про співпрацю підписали представники громади та делегація з Данії на чолі з мером Міхаелем Фенгером.