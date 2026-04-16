 Гуманітарна допомога: німецькі партнери передали Миколаївщині 3 автівки

Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини

Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВА

У четвер, 16 квітня, Миколаївська область отримала гуманітарну допомогу від партнерів із німецької землі Нижня Саксонія.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, партнери передали дві машини швидкої допомоги та спеціальний автомобіль для перевезення людей з обмеженою мобільністю.

Транспорт передали завдяки співпраці міст-побратимів — Ганновера та Миколаєва. Кошти на його придбання виділили місто Ганновер і влада Нижньої Саксонії.

Доставку автомобілів разом із медичним обладнанням організувала Українська греко-католицька церква Святого Володимира в Ганновері. Поїздку координувала Марія Максимців, яка разом із п’ятьма волонтерами, серед яких були лікарі, привезла гуманітарну допомогу до Миколаївщини.

Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. Фото: Миколаївська ОВА

Раніше повідомлялось, що Снігурівська громада офіційно стала партнером данського муніципалітету Гентофте. Відповідну декларацію про співпрацю підписали представники громади та делегація з Данії на чолі з мером Міхаелем Фенгером.

