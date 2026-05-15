У МОЗ заявили про завершення відновлення інноваційного корпусу «Охматдиту»

Віктор Ляшко повідомив, що будівельні роботи в інноваційному корпусі «Охматдиту» завершили. Фото: ukrinform.ua

Будівельні роботи в інноваційному корпусі дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит повністю завершили.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, цитує hromadske.

За його словами, наразі після завершення будівництва триває процес приймання виконаних робіт керівниками відділень та оформлення необхідної документації для подальших розрахунків.

— Інноваційний корпус «Охматдиту» відновлений на 100%. Питання в тому, що після відновлення і завершення будівельних робіт відбувається «прийомка» проведених робіт завідувачами відділень і завершення паперової роботи, щоб потім підписати акти і зробити оплати, — сказав Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що інноваційний корпус лікарні продовжував працювати протягом усього періоду відновлення, що ускладнювало проведення робіт.

Удар по «Охматдиту»

Росія у понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом у середині дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих в Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

На вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям здійснювали діаліз — очищення крові за ниркової недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом у СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

У свою чергу, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що із резервного фонду держбюджету направили 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.