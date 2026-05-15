Атаки по Одещині: поранені 10 людей, двоє — у важкому стані
- Світлана Іванченко
13:23, 15 травня, 2026
Через нічні та ранкові атаки РФ по Одеська область постраждали десятеро людей. Шістьох госпіталізували, двоє перебувають у важкому стані.
Про наслідки обстрілів повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, під час атак російських безпілотників зазнав удару Одеський район. Російські дрони впали на територію приватного господарства та садового кооперативу. Пошкоджені два житлові будинки, на одній із ділянок спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
Наразі інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, на місцях працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що у ночі 15 травня російські війська атакували Одеську область ракетами та безпілотниками, поціливши по житловому сектору та підприємствах.
