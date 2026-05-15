Нічна атака на Одещину: постраждали люди та пошкоджені житлові будинки
- Таміла Ксьонжик
9:20, 15 травня, 2026
Уночі 15 травня російські війська атакували Одеську область ракетами та безпілотниками, поціливши по житловому сектору та підприємствах.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Поранення отримали двоє людей. Унаслідок ударів пошкоджено чотири приватні будинки, нежитлову будівлю, адміністративне приміщення, господарчі споруди та автомобілі.
На місцях працюють рятувальні й комунальні служби.
Нагадаємо, що сьогодні у Баштанському та Миколаївському районах протягом доби зафіксували атаки дронами.
