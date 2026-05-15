 Нічна атака на Одещину 15 травня

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    15 травня, 2026

  • 18.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нічна атака на Одещину: постраждали люди та пошкоджені житлові будинки

Нічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВАНічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВА

Уночі 15 травня російські війська атакували Одеську область ракетами та безпілотниками, поціливши по житловому сектору та підприємствах.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Поранення отримали двоє людей. Унаслідок ударів пошкоджено чотири приватні будинки, нежитлову будівлю, адміністративне приміщення, господарчі споруди та автомобілі.

На місцях працюють рятувальні й комунальні служби.

Нічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВАНічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВА
Нічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВАНічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВА

Нагадаємо, що сьогодні у Баштанському та Миколаївському районах протягом доби зафіксували атаки дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

У центрі Херсона дрон атакував автомобіль із людьми: четверо поранених
Ворожа атака на промпідприємство у Запоріжжі: є загиблий та тяжко поранені
Атаки по Одещині: поранені 10 людей, двоє — у важкому стані
Реклама
Читайте також:
новини
Опитування показало, чого бракує миколаївцям для культурного відпочинку

Альона Коханчук
новини
У миколаївській бібліотеці відкрили інклюзивний простір для людей з порушенням зору

Юлія Лук’яненко
новини
«Це жах», — миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спорткомплексу «Водолій»

Даріна Мельничук
новини
Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко
новини
Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Атаки по Одещині: поранені 10 людей, двоє — у важкому стані
Ворожа атака на промпідприємство у Запоріжжі: є загиблий та тяжко поранені
У центрі Херсона дрон атакував автомобіль із людьми: четверо поранених

Міністр економіки доповів Копитіну, що влада Миколаєва всіляко сприяла будівництву АЗС у зеленій зоні

У миколаївській бібліотеці відкрили інклюзивний простір

3 години тому

Вдома 205 захисників: Україна розпочала масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000»

Головне сьогодні