Нічна атака на Одещину: постраждали люди та пошкоджені житлові будинки

Нічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВА

Уночі 15 травня російські війська атакували Одеську область ракетами та безпілотниками, поціливши по житловому сектору та підприємствах.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Поранення отримали двоє людей. Унаслідок ударів пошкоджено чотири приватні будинки, нежитлову будівлю, адміністративне приміщення, господарчі споруди та автомобілі.

На місцях працюють рятувальні й комунальні служби.

Нічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВА

Нічна атака на Одещину 15 травня, фото Одеської ОВА

Нагадаємо, що сьогодні у Баштанському та Миколаївському районах протягом доби зафіксували атаки дронами.