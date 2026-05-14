«Це жах», — миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спорткомплексу «Водолій»

Миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спортивного комплексу «Водолій» у Корабельному районі міста.

Плитка біля комплексу місцями посипалась, сходи при вході частково зруйновані та перебувають в аварійному стані. Крім того, лавочки на території пошкоджені, деякі з них — розламані або розібрані. У будівлі досі забиті вікна після обстрілів, а на території ще залишаються уламки скла.

Містяни публікують відео у соціальних мережах, де згадують, що колись «Водолій» був одним із найвідоміших спортивних комплексів міста.

— Я ніколи не була затятою активісткою, але побачене кілька днів тому мене сильно засмутило. Я з Миколаєва, Корабельного району, і всі хоч раз — наші чи приїжджі — чули про «Водолій». Це місцевий водний комплекс, який свого часу був мегапотужний, де проводилися змагання. І подивіться, в якому стані він зараз. Стіни обшарпані, територія недоглянута. Це просто жах, — каже місцева жителька Ірина.

Крім цього, мешканці Корабельного району скаржаться на територію біля Палацу культури металургів. За словами містян, там лавочки теж у занедбаному стані, плитка пошкоджена, а фонтан давно не працює та потребує ремонту.

— Подивіться, будь ласка, на ці лавочки. Біля них соромно і страшно стояти. Я просто в шоці. Невже не можна щось із цим зробити? А це фонтан, де могли б бавитися діти. І хіба це коштує всіх грошей світу? Думаю, що ні, — говорить містянка Ірина.

Нагадаємо, у серпні 2025 року внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій». Вибухова хвиля вибила чимало вікон, а приміщення засипало уламками.

Після обстрілу вже у грудні Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради орендувало стрибковий басейн у комплексі «Водолій», де безкоштовно тренуватись діти з аутизмом. Дана опція коштувала бюджету 8,3 мільйона гривень.

Фоторепортаж

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

