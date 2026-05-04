У Миколаєві поскаржились на закрите під час тривоги укриття: у КП кажуть, замки вішають мешканці

Вхід до укриття. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

У Миколаєві під час повітряної тривоги мешканка міста не змогла потрапити до укриття на вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова), 213-А. У комунальному підприємстві, яке відповідає за об’єкт, пояснюють, що доступ до сховища періодично блокують самі мешканці будинку, самовільно навішуючи замки на вхід.

Місцева мешканка Лілія Щербань звернулась до «МикВісті» зі скаргою на закрите укриття. За її словами, інцидент стався вранці 4 травня під час сигналу повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

«Зараз лунає повітряна тривога, загроза балістики. Я йду по справах, знаю, що поряд є сховище, але двері зачинені. Тобто людині немає куди сховатися», — розповіла вона.

Зачинене укриття по вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова)

Згідно з офіційною картою укриттів, сховище розташоване у житловому будинку та має бути доступним для населення цілодобово. Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство «Захист».

Скриншот даних з карти укриттів Миколаєва

У коментарі «МикВісті» на підприємстві підтвердили, що подібні ситуації за цією адресою виникають не вперше. Там пояснили, що мешканці будинку інколи самостійно обмежують доступ до укриття, встановлюючи замки.

— Там є така проблема, скажена сусідка. Вона постійно вішає замок. Ми неодноразово виїжджаємо і зрізаємо ці замки. Дякую, ми знову приїдемо і заріжемо замки. Є така проблема. Там жінка трохи хвора. Ми зараз приїдемо подивимось. Але коли люди під’їзді зачиняють, то на це ми не можемо ніяк вплинути, — зазначили у КП.

У КП «Захист» запевнили, що після чергового звернення фахівці повторно перевірять доступність укриття.

— Ми там поробили ремонти, в деяких до 200 тисяч гривень, де робили своїми силами КП. А виходить, що вони вішають замки. Ми з цим боремось, — додали на підприємстві.

Згодом на комунальному підприємстві уточнили, що виїхали на місце та зрізали замок з укриття.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинку на вулиці Захисників Миколаєва, 69 (Декабристів) у Миколаїв поскаржилися на критичний стан підвального приміщення, яке вони хотіли б використовувати як укриття. За словами людей, у підвалі протікає каналізація, стоїть різкий запах, а звернення до Управляючої компанії «Николаевдомсервис» залишалися без реагування.

Нагадаємо, у Миколаєві наразі функціонує 461 укриття, однак опитування читачів «МикВісті» показало, що частина населення міста ними не користується.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний. Саме там міська влада планує встановлювати мобільні укриття, адже стаціонарних сховищ у цих районах фактично немає.

