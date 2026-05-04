 Доступність укриттів у Миколаєві

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 19.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 19.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві поскаржились на закрите під час тривоги укриття: у КП кажуть, замки вішають мешканці

Вхід до укриття. Ілюстративне фото з архіву МикВістіВхід до укриття. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

У Миколаєві під час повітряної тривоги мешканка міста не змогла потрапити до укриття на вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова), 213-А. У комунальному підприємстві, яке відповідає за об’єкт, пояснюють, що доступ до сховища періодично блокують самі мешканці будинку, самовільно навішуючи замки на вхід.

Місцева мешканка Лілія Щербань звернулась до «МикВісті» зі скаргою на закрите укриття. За її словами, інцидент стався вранці 4 травня під час сигналу повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

«Зараз лунає повітряна тривога, загроза балістики. Я йду по справах, знаю, що поряд є сховище, але двері зачинені. Тобто людині немає куди сховатися», — розповіла вона.

Зачинене укриття по вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова)Зачинене укриття по вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова)

Згідно з офіційною картою укриттів, сховище розташоване у житловому будинку та має бути доступним для населення цілодобово. Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство «Захист».

Скриншот даних з карти укриттів МиколаєваСкриншот даних з карти укриттів Миколаєва

У коментарі «МикВісті» на підприємстві підтвердили, що подібні ситуації за цією адресою виникають не вперше. Там пояснили, що мешканці будинку інколи самостійно обмежують доступ до укриття, встановлюючи замки.

— Там є така проблема, скажена сусідка. Вона постійно вішає замок. Ми неодноразово виїжджаємо і зрізаємо ці замки. Дякую, ми знову приїдемо і заріжемо замки. Є така проблема. Там жінка трохи хвора. Ми зараз приїдемо подивимось. Але коли люди під’їзді зачиняють, то на це ми не можемо ніяк вплинути, — зазначили у КП.

У КП «Захист» запевнили, що після чергового звернення фахівці повторно перевірять доступність укриття.

Реклама

— Ми там поробили ремонти, в деяких до 200 тисяч гривень, де робили своїми силами КП. А виходить, що вони вішають замки. Ми з цим боремось, — додали на підприємстві.

Згодом на комунальному підприємстві уточнили, що виїхали на місце та зрізали замок з укриття.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинку на вулиці Захисників Миколаєва, 69 (Декабристів) у Миколаїв поскаржилися на критичний стан підвального приміщення, яке вони хотіли б використовувати як укриття. За словами людей, у підвалі протікає каналізація, стоїть різкий запах, а звернення до Управляючої компанії «Николаевдомсервис» залишалися без реагування.

Нагадаємо, у Миколаєві наразі функціонує 461 укриття, однак опитування читачів «МикВісті» показало, що частина населення міста ними не користується.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний. Саме там міська влада планує встановлювати мобільні укриття, адже стаціонарних сховищ у цих районах фактично немає.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Білі плями на мапі безпеки: як змінилася ситуація з укриттями у Миколаєві за майже чотири роки війни».

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Укриття

На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг
На Херсонщині судитимуть підрядника за розкрадання понад ₴6 млн на укритті лікарні
Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн
Реклама
Читайте також:
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Найбільший роботодавець серед бізнесу у Миколаєві виявився обленерго: 2865 працівників

Юлія Бойченко
новини
Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн

Альона Коханчук
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укриття

Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн
На Херсонщині судитимуть підрядника за розкрадання понад ₴6 млн на укритті лікарні
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

«Миколаївобленерго» увійшло до рейтингу найбільших роботодавців

3 години тому

П'яним побив тварину: у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві собаки

Головне сьогодні