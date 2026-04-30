 Махінації на будівництві укриття в лікарні Херсону: підрядник постане перед судом

На Херсонщині судитимуть підрядника за розкрадання понад ₴6 млн на укритті лікарні

У Херсоні перед судом постане директор будівельної компанії, якого обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції укриття в медичному закладі. Йдеться про понад 6,5 мільйони гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, компанія виконувала реконструкцію укриття в лікарні, яке мало стати посиленим захисним об’єктом із пологово-операційним блоком.

«Йшлося про об'єкт, від якого залежить безпека людей під час обстрілів. Звичайне сховище мали перетворити на повноцінну захисну споруду з пологово-операційним блоком — для пацієнтів, породіль, новонароджених і медиків», — зазначають у прокуратурі.

Слідство встановило, що підрядник завищив обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів, після чого вніс ці дані до актів виконаних робіт та подав їх до оплати. На їх підставі з бюджету перерахували мільйони гривень.

Найбільші розбіжності виявили у критично важливих роботах — вентиляції, опаленні та обладнанні укриття.

Обвинувальний акт уже направлено до суду за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури. Директору компанії інкримінують замах на заволодіння майном, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.

«Крім фінансових збитків, порушення під час робіт на об'єкті цивільного захисту могли поставити під загрозу життя і здоров'я людей, які розраховували б на це укриття під час обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсонській громаді цього року планують облаштувати ще майже 50 укриттів. Наразі в місті та громаді діють 769 захисних споруд.

