На Херсонщині судитимуть підрядника за розкрадання понад ₴6 млн на укритті лікарні
- Новини Херсона
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:44, 30 квітня, 2026
-
У Херсоні перед судом постане директор будівельної компанії, якого обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції укриття в медичному закладі. Йдеться про понад 6,5 мільйони гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, компанія виконувала реконструкцію укриття в лікарні, яке мало стати посиленим захисним об’єктом із пологово-операційним блоком.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
«Йшлося про об'єкт, від якого залежить безпека людей під час обстрілів. Звичайне сховище мали перетворити на повноцінну захисну споруду з пологово-операційним блоком — для пацієнтів, породіль, новонароджених і медиків», — зазначають у прокуратурі.
Слідство встановило, що підрядник завищив обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів, після чого вніс ці дані до актів виконаних робіт та подав їх до оплати. На їх підставі з бюджету перерахували мільйони гривень.
Найбільші розбіжності виявили у критично важливих роботах — вентиляції, опаленні та обладнанні укриття.
Обвинувальний акт уже направлено до суду за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури. Директору компанії інкримінують замах на заволодіння майном, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.
«Крім фінансових збитків, порушення під час робіт на об'єкті цивільного захисту могли поставити під загрозу життя і здоров'я людей, які розраховували б на це укриття під час обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Херсонській громаді цього року планують облаштувати ще майже 50 укриттів. Наразі в місті та громаді діють 769 захисних споруд.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.