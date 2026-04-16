 Суд відправив Шуфрича під домашній арешт із електронним браслетом

Шуфрича випустять із СІЗО, але з електронним браслетом

Нестор Шуфрич. Фото: Watchers

У четвер, 16 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу та відпустив його з-під варти під домашній арешт. Його обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє видання Watchers.

Згідно з рішенням суду, Шуфрич зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем реєстрації в Київській області, за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги. Також він має носити електронний браслет, здати документи для виїзду за кордон, з’являтися до суду та слідства на вимогу та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

Нагадаємо, що Шуфрич перебував під вартою з вересня 2023 року. Згодом суд визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави понад 33 мільйони гривень, однак, за словами захисту, внести її було неможливо через блокування банківських операцій у зв’язку із персональними санкціями.

Справа Нестора Шуфрича

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Під час обшуків у нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Також у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Після Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді.

Перебуваючи вже у СІЗО Нестор Шуфрич отримав ще одну підозру на цей раз у фінансуванні російських військ у Криму. За даними слідства, він платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила росіянам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

