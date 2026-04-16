Шуфрича випустять із СІЗО, але з електронним браслетом
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:24, 16 квітня, 2026
-
У четвер, 16 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу та відпустив його з-під варти під домашній арешт. Його обвинувачують у державній зраді.
Про це повідомляє видання Watchers.
Згідно з рішенням суду, Шуфрич зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем реєстрації в Київській області, за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги. Також він має носити електронний браслет, здати документи для виїзду за кордон, з’являтися до суду та слідства на вимогу та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Нагадаємо, що Шуфрич перебував під вартою з вересня 2023 року. Згодом суд визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави понад 33 мільйони гривень, однак, за словами захисту, внести її було неможливо через блокування банківських операцій у зв’язку із персональними санкціями.
Справа Нестора Шуфрича
Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Під час обшуків у нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Також у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
Після Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді.
Перебуваючи вже у СІЗО Нестор Шуфрич отримав ще одну підозру — на цей раз у фінансуванні російських військ у Криму. За даними слідства, він платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила росіянам за ці послуги понад пів мільйона рублів.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.