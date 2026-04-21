Сільрада не провела необхідні експертизи, — у прокуратурі пояснили причини позову по генплану Чорноморки

П’ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив порушення під час затвердження генерального плану села Чорноморка, що на Миколаївщині. У прокуратурі пояснили, що документ ухвалили без обов’язкових погоджень та експертиз.

Як зазначили у відомстві, йдеться про рішення Чорноморської сільської ради від 14 грудня 2017 року, яким була затверджена містобудівна документація.

«П’ятим апеляційним адміністративним судом 14.04.2026 залишено в силі рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 16.12.2025 про задоволення позову Миколаївської окружної прокуратури в інтересах держави до Чорноморської сільської ради про визнання протиправним та нечинним рішення ради № 2 від 14.12.2017, яким затверджено містобудівну документацію «Генеральний план с. Чорноморка Очаківського району Миколаївської області з планом зонування території, детальним планом території промислової зони для будівництва та експлуатації глибоководного морського порту в складі генерального плану в проектних межах села», — зазначається в повідомленні.

Як запевняють в обласній прокуратурі, суди всіх інстанцій підтвердили, що під час розроблення та затвердження генплану не було дотримано обов’язкового порядку погодження документації. Зокрема, рада не провела санітарно-епідеміологічну та екологічну експертизи, які вимагали чинні на той момент закони України.

«Саме недотримання радою під час розроблення та затвердження генерального плану вимог щодо порядку його погодження, на думку судів, є підставою для задоволення позову та визнання спірного рішення протиправним і нечинним. Відповідно до вимог статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють виключно в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що скасування генплану набуло чинності з моменту рішення апеляційного суду — 14 квітня цього року. Водночас це не впливає на правовстановлюючі рішення, ухвалені під час дії документа.

Раніше голова Чорноморської громади Андрій Дмитренко заявляв, що судове рішення ускладнило роботу із землею та нерухомістю й створило проблеми для мешканців.