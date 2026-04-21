Про олімпійську чемпіонку з Миколаєва Ольгу Харлан знімуть спортивну драму

Про миколаївську фехтувальницю, олімпійську чемпіонку, Ольгу Харлан планують зняти художній фільм у жанрі спортивної драми. Стрічка вже подана на отримання державної підтримки.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, команда фільму подала заявку в межах ініціативи Тисячовесна, яка передбачає фінансування українського контенту.

«Нарешті ділимось проєктами, які вже подались на Тисячовесну. Одна з перших заявок — це спортивна драма про Ольгу Харлан, олімпійську чемпіонку і одну з найсильніших постатей сучасного українського спорту», — написала Тетяна Бережна.

Вона зазначила, що загальний бюджет ініціативи становить 4 мільярди гривень і спрямований на створення якісного українського контенту.

«Ольга Харлан — це приклад сили, гідності і принциповості. Справжня рольова модель для українців і всього світу», — додала міністерка.

Сама Ольга Харлан зазначила, що її історія не тільки про спорт чи боротьбу — вона про вибір, про витримку, про моменти, які ламають, і про силу, яка дозволяє піднятися.

«Я хочу, щоб ми разом передали це максимально чесно, без прикрас, але з великою вірою в те, що правдиві історії можуть надихати. Я очікую, що наш фільм стане не просто переказом фактів, а живою емоцією, щоб кожен, хто його побачить, відчув енергію, яку я не раз знаходила в критичні моменти, і зрозумів, що ми всі здатні пройти через багато, якщо не здаємося», — наголосила спортсменка.

Нагадаємо, що Ольга Харлан отримала спеціальну відзнаку Національного олімпійського комітету України «Спортивний символ єдності». Крім того, під час церемонії Ользі Харлан вручили іменну керамічну статуетку, що символізує перемогу й незламний дух.

Також спортсменка отримала звання найвидатнішої атлетки України всіх часів.

