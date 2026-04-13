Спортсмени з Миколаєва здобули нагороди на міжнародних турнірах і чемпіонаті України

Днями вихованці спортивних шкіл Миколаєва вибороли нагороди у міжнародних змаганнях та чемпіонаті України.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що 13 квітня у місті Портімао (Португалія) завершився чемпіонат Європи серед дорослих, молоді, юніорів та юніорок. Серед юніорів зі стрибків на акробатичній доріжці у складі національної збірної України вихованець КДЮСШ «Перемога» Ярослав Єгоров посів третє місце у командному заліку та сьоме — в індивідуальних змаганнях.

Крім цього, 5–8 квітня у сербському місті Кікінда відбувся міжнародний турнір із дзюдо. Іван Рябіков, який представляє ДЮСШ з єдиноборств, став бронзовим призером змагань.

Також 10 квітня у Києві завершився чемпіонат України з пляжної боротьби.

За його підсумками миколаївські спортсмени здобули три медалі:

Олексій Яковчук — перше місце серед дорослих (вагова категорія 90 кг);

В’ячеслав Бабков — срібна медаль серед юніорів (вагова категорія 90 кг);

Микола Резанов — бронзова медаль серед дорослих (вагова категорія 65 кг).

