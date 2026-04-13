Шахістка з Миколаївщини здобула 2 бронзи чемпіонату України

Спортсменка з Миколаївської області Олександра Чубчик стала дворазовою призеркою чемпіонату України з шахів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, змагання проходили з 4 по 10 квітня у місті Жовква Львівської області. Учасники змагалися у класичних шахах та рапіді.

Миколаївщину на національній першості представляли Олександра Чубчик із Нової Одеси та Василь Кравченко з Єланця.

За підсумками турніру Олександра Чубчик продемонструвала високий рівень гри та виборола дві бронзові медалі: у класичних шахах — 7 очок із 9 можливих та у рапіді — 6,5 очка з 9.

Нагадаємо, що миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.

Останні новини про: Миколаївщина

Якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 10 квітня
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни
Аудитори донарахували бізнесу Миколаївщини майже ₴170 млн, але до бюджету сплатили менше 10%
Читайте також:
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
Останні новини про: Миколаївщина

Аудитори донарахували бізнесу Миколаївщини майже ₴170 млн, але до бюджету сплатили менше 10%
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни
Якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 10 квітня

«Не чекайте школи»: У Миколаєві закликають вакцинувати дітей проти кору за новим графіком

У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору

