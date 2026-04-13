Шахістка з Миколаївщини здобула 2 бронзи чемпіонату України

Спортсменка з Миколаївської області Олександра Чубчик стала дворазовою призеркою чемпіонату України з шахів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, змагання проходили з 4 по 10 квітня у місті Жовква Львівської області. Учасники змагалися у класичних шахах та рапіді.

Шахістка з Миколаївщини здобула дві бронзи чемпіонату України. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину на національній першості представляли Олександра Чубчик із Нової Одеси та Василь Кравченко з Єланця.

За підсумками турніру Олександра Чубчик продемонструвала високий рівень гри та виборола дві бронзові медалі: у класичних шахах — 7 очок із 9 можливих та у рапіді — 6,5 очка з 9.

Нагадаємо, що миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.