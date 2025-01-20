Харлан отримала спеціальну відзнаку «Спортивний символ єдності»
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- Альона Коханчук
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9:43, 20 січня, 2025
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Миколаївська спортсменка Ольга Харлан отримала спеціальну відзнаку Національного олімпійського комітету України «Спортивний символ єдності».
Про це повідомили у відділенні НОК в Миколаївській області.
Нагородження спортсменки відбулося 18 січня в Олімпійському домі у Києві.
«Вручаючи нагороду дворазовій олімпійській чемпіонці, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт наголосив, що вона стала справжнім голосом українського спорту в складний для країни час війни», — йдеться в повідомленні.
Крім того, під час церемонії Ользі Харлан вручили іменну керамічну статуетку, що символізує перемогу й незламний дух.
Раніше повідомлялося, що миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.
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