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Харлан отримала спеціальну відзнаку «Спортивний символ єдності»

Ольга Харлан. Фото: НОК УкраїниОльга Харлан. Фото: НОК України

Миколаївська спортсменка Ольга Харлан отримала спеціальну відзнаку Національного олімпійського комітету України «Спортивний символ єдності».

Про це повідомили у відділенні НОК в Миколаївській області.

Нагородження спортсменки відбулося 18 січня в Олімпійському домі у Києві.

«Вручаючи нагороду дворазовій олімпійській чемпіонці, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт наголосив, що вона стала справжнім голосом українського спорту в складний для країни час війни», — йдеться в повідомленні.

Крім того, під час церемонії Ользі Харлан вручили іменну керамічну статуетку, що символізує перемогу й незламний дух.

Раніше повідомлялося, що миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.

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