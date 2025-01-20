Харлан отримала спеціальну відзнаку «Спортивний символ єдності»

Ольга Харлан. Фото: НОК України

Миколаївська спортсменка Ольга Харлан отримала спеціальну відзнаку Національного олімпійського комітету України «Спортивний символ єдності».

Про це повідомили у відділенні НОК в Миколаївській області.

Нагородження спортсменки відбулося 18 січня в Олімпійському домі у Києві.

«Вручаючи нагороду дворазовій олімпійській чемпіонці, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт наголосив, що вона стала справжнім голосом українського спорту в складний для країни час війни», — йдеться в повідомленні.

Крім того, під час церемонії Ользі Харлан вручили іменну керамічну статуетку, що символізує перемогу й незламний дух.

Раніше повідомлялося, що миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.