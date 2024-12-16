Харлан отримала відзнаки «спортсменка року» та «креатив року» на SBC Ukraine Awards
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- Альона Коханчук
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10:11, 16 грудня, 2024
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Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.
Про це повідомляє Федерація фехтування України.
У неділю, 15 грудня, відбулася церемонія нагородження першої премії в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards.
Спортсменці Ользі Харлан вручили нагороду у двох номінаціях — «спортсменка року» та «креатив року» за фото на обкладинці журналу Playboy Ukraine.
Крім того, Федерація фехтування України отримала нагороду у номінації «спортивна організація року».
SportBusiness Media — це українське видання про спортивний маркетинг, бізнес в спорті, та спорт в бізнесі. Премією SBC Ukraine Awards медіа відзначає кращих спортсменів, менеджерів та спортивних організацій року в Україні у 20 номінаціях:
- Найкращий проєкт, спрямований на реабілітацію військових через спорт
- Найкращий сайт спортивної організації
- Спортивний журналіст року
- Креатив року
- Спортивний блогер року
- Благодійний проєкт року
- PR-проєкт року
- Спонсорська активація року
- Рекламна кампанія року
- Промо року
- MatchDay-року
- YouTube-канал року
- Спортивна споруда року
- SMM року
- Медіа-проєкт року
- Відкриття року
- Кіберспортивна організація року
- Подія року
- Проєкт року
- Найкращий проєкт року в жіночому спорті
- Спортивний менеджер року
- Маркетинговий кейс року
- Спортивна організація року
- Спортсмен року
- Спортсменка року
- Персона року
Протягом двох місяців всі представники спортивної спільноти мали змогу подавати власні кейси на розгляд журі, в склад якого увійшли понад 60 представників спорту, бізнесу, маркетингу та медіа.
Ольга Харлан
Спортсменка у 2024 році Харлан здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.
Окрім спортивних досягнень, Ольга активно займається благодійною діяльністю. Так, у серпні 2024 року на благодійному аукціоні було продано її шаблю за 10 мільйонів гривень. А у жовтні 2024 року на благодійному аукціоні продали шаблю, якою спортсменка завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях.
Також спортсменка має державні відзнаки. У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Ользі Харлан звання «Національна легенда України». Також миколаївську фехтувальницю Харлан відзначили «Хрестом пошани» від СБУ.
У листопаді цього року Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтування для дітей в Україні.
Крім того, 29 листопада стало відомо, що Ольга Харлан повертається на фехтувальну доріжку та візьме участь у Гран-прі, який буде проходити у французькому Орлеані.
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