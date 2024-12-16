Харлан отримала відзнаки «спортсменка року» та «креатив року» на SBC Ukraine Awards

Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards. Фото: НОК України

Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

У неділю, 15 грудня, відбулася церемонія нагородження першої премії в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards.

Спортсменці Ользі Харлан вручили нагороду у двох номінаціях — «спортсменка року» та «креатив року» за фото на обкладинці журналу Playboy Ukraine.

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Крім того, Федерація фехтування України отримала нагороду у номінації «спортивна організація року».

SportBusiness Media — це українське видання про спортивний маркетинг, бізнес в спорті, та спорт в бізнесі. Премією SBC Ukraine Awards медіа відзначає кращих спортсменів, менеджерів та спортивних організацій року в Україні у 20 номінаціях:

Найкращий проєкт, спрямований на реабілітацію військових через спорт

Найкращий сайт спортивної організації

Спортивний журналіст року

Креатив року

Спортивний блогер року

Благодійний проєкт року

PR-проєкт року

Спонсорська активація року

Рекламна кампанія року

Промо року

MatchDay-року

YouTube-канал року

Спортивна споруда року

SMM року

Медіа-проєкт року

Відкриття року

Кіберспортивна організація року

Подія року

Проєкт року

Найкращий проєкт року в жіночому спорті

Спортивний менеджер року

Маркетинговий кейс року

Спортивна організація року

Спортсмен року

Спортсменка року

Персона року

Протягом двох місяців всі представники спортивної спільноти мали змогу подавати власні кейси на розгляд журі, в склад якого увійшли понад 60 представників спорту, бізнесу, маркетингу та медіа.

Ольга Харлан

Спортсменка у 2024 році Харлан здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.

Окрім спортивних досягнень, Ольга активно займається благодійною діяльністю. Так, у серпні 2024 року на благодійному аукціоні було продано її шаблю за 10 мільйонів гривень. А у жовтні 2024 року на благодійному аукціоні продали шаблю, якою спортсменка завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях.

Також спортсменка має державні відзнаки. У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Ользі Харлан звання «Національна легенда України». Також миколаївську фехтувальницю Харлан відзначили «Хрестом пошани» від СБУ.

У листопаді цього року Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтування для дітей в Україні.

Крім того, 29 листопада стало відомо, що Ольга Харлан повертається на фехтувальну доріжку та візьме участь у Гран-прі, який буде проходити у французькому Орлеані.