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Харлан отримала відзнаки «спортсменка року» та «креатив року» на SBC Ukraine Awards

Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards. Фото: НОК УкраїниОльга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards. Фото: НОК України

Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

У неділю, 15 грудня, відбулася церемонія нагородження першої премії в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards.

Спортсменці Ользі Харлан вручили нагороду у двох номінаціях — «спортсменка року» та «креатив року» за фото на обкладинці журналу Playboy Ukraine.

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Крім того, Федерація фехтування України отримала нагороду у номінації «спортивна організація року».

SportBusiness Media — це українське видання про спортивний маркетинг, бізнес в спорті, та спорт в бізнесі. Премією SBC Ukraine Awards медіа відзначає кращих спортсменів, менеджерів та спортивних організацій року в Україні у 20 номінаціях: 

  • Найкращий проєкт, спрямований на реабілітацію військових через спорт
  • Найкращий сайт спортивної організації
  • Спортивний журналіст року
  • Креатив року
  • Спортивний блогер року
  • Благодійний проєкт року
  • PR-проєкт року
  • Спонсорська активація року
  • Рекламна кампанія року
  • Промо року
  • MatchDay-року
  • YouTube-канал року
  • Спортивна споруда року
  • SMM року
  • Медіа-проєкт року
  • Відкриття року
  • Кіберспортивна організація року
  • Подія року
  • Проєкт року
  • Найкращий проєкт року в жіночому спорті
  • Спортивний менеджер року
  • Маркетинговий кейс року
  • Спортивна організація року
  • Спортсмен року
  • Спортсменка року
  • Персона року

Протягом двох місяців всі представники спортивної спільноти мали змогу подавати власні кейси на розгляд журі, в склад якого увійшли понад 60 представників спорту, бізнесу, маркетингу та медіа. 

Ольга Харлан

Спортсменка у 2024 році Харлан здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.

Окрім спортивних досягнень, Ольга активно займається благодійною діяльністю. Так, у серпні 2024 року на благодійному аукціоні було продано її шаблю за 10 мільйонів гривень. А у жовтні 2024 року на благодійному аукціоні продали шаблю, якою спортсменка  завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях.

Також спортсменка має державні відзнаки. У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський  присвоїв Ользі Харлан звання «Національна легенда України». Також миколаївську фехтувальницю Харлан відзначили «Хрестом пошани» від СБУ.

У листопаді цього року Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтування для дітей в Україні.

Крім того, 29 листопада стало відомо, що Ольга Харлан повертається на фехтувальну доріжку та візьме участь у Гран-прі, який буде проходити у французькому Орлеані.

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