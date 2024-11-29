Харлан оголосила про повернення до змагань: вона виступить на Гран-прі в Парижі

Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан Ольга Харлан повертається на фехтувальну доріжку. Фото: НОК України

Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан Ольга Харлан повертається на фехтувальну доріжку та візьме участь у Гран-прі, який буде проходити у французькому Орлеані.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України

Ольга Харлан анонсувала свою участь у першому турнірі після здобуття нагород на Іграх-2024 у Парижі. Фехтувальниця візьме участь у Гран-прі, який буде проходити у французькому Орлеані з 5 до 7 грудня.

«Не бійтеся повертатися до того, що запалює ваше серце!», — написала Ольга у публікації на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Ольга Харлан

Спортсменка у 2024 році Харлан здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.

Окрім спортивних досягнень, Ольга активно займається благодійною діяльністю. Так, у серпні 2024 року на благодійному аукціоні було продано її шаблю за 10 мільйонів гривень. А у жовтні 2024 року на благодійному аукціоні продали шаблю, якою спортсменка завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях.

Також спортсменка має державні відзнаки. У серпні 2024 олку президент України Володимир Зеленський присвоїв Ользі Харлан звання «Національна легенда України». Також миколаївську фехтувальницю Харлан відзначили «Хрестом пошани» від СБУ.

У листопаді цього року Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтування для дітей в Україні.