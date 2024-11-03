Миколаївська спортсменка Харлан планує відкрити в Україні школу фехтування

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві, Фото МикВісті

Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтування для дітей в Україні.

Як передає LB.ua, про це вона сказала під час автограф-сесії.

За словами Оліги Харлан, відкрити таку школу — це її мрія.

«Потрібно жити й думати про майбутнє, тому зараз я планую відкрити свою фехтувальну академію. Це моя мрія. Дуже хочу поділитися досвідом, навчаючи дітей. Упродовж 24 років фехтування я дечого навчилася і можу цим поділитися, щоб вивести цей вид спорту в Україні на новий рівень», — зазначила фехтувальниця.

Нагадаємо, що Ольга Харлан продала на благодійному аукціоні свою шаблю, якою завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях. Переможну ставку у розмірі 10 мільйонів гривень вніс харківський футбольний клуб «Металіст-1925».