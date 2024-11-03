  • неділя

    3 листопада, 2024

  • 8.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 8.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська спортсменка Харлан планує відкрити в Україні школу фехтування

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві, Фото МикВістіЗустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві, Фото МикВісті

Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтування для дітей в Україні.

Як передає LB.ua, про це вона сказала під час автограф-сесії. 

За словами Оліги Харлан, відкрити таку школу — це її мрія.

«Потрібно жити й думати про майбутнє, тому зараз я планую відкрити свою фехтувальну академію. Це моя мрія. Дуже хочу поділитися досвідом, навчаючи дітей. Упродовж 24 років фехтування я дечого навчилася і можу цим поділитися, щоб вивести цей вид спорту в Україні на новий рівень», — зазначила фехтувальниця.

Нагадаємо, що Ольга Харлан продала на благодійному аукціоні свою шаблю, якою завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях. Переможну ставку у розмірі 10 мільйонів гривень вніс харківський футбольний клуб «Металіст-1925».

Останні новини про: Спорт

Миколаївські бадмінтоністи завоювали дві нагороди на Всесвітній Гімназіаді
Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії
Спортсмен з Херсона став чемпіоном України зі стрибків на батуті

Читайте також:

новини

Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині

Анна Гакман
новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Спорт

Спортсмен з Херсона став чемпіоном України зі стрибків на батуті
Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії
Миколаївські бадмінтоністи завоювали дві нагороди на Всесвітній Гімназіаді

На пожежі у Миколаївській області постраждали двоє людей

В частині Миколаєва через ремонт мереж до вечора не буде води: адреси