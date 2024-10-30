На гроші з аукціону шаблі миколаївської фехтувальниці Харлан створили сучасні бойові турелі
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- Володимир Коваль
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17:00, 30 жовтня, 2024
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Двократна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продала на благодійному аукціоні свою шаблю, якою завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях.
Про це Сергій Притула повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
Переможну ставку у розмірі 10 мільйонів гривень вніс харківський футбольний клуб «Металіст-1925».
— Я дуже сильно здивувалася, коли побачила цифри — була в шоці! А в кінці, коли я побачила вже 10 мільйонів, я заплакала, тому що зрозуміла, що це такий ланцюжок: моя робота на доріжці, олімпійське золото, аукціон і потім допомога нашим бійцям! Завдяки «Металісту 1925» це стало можливим, — поділилася Ольга Харлан.
Всього завдяки зусиллям Ольги Харлан та активній участі спільноти здалося зібрати 11,6 мільйона гривень для створення 16 сучасних бойових турелей «ШаБля», які вже передані 5-ій окремій штурмовій бригаді, 25-ій окремій повітрянодесантній бригаді та 57-ій окремій мотопіхотній бригаді.
Дистанційно керована турель «Шабля» — поворотна платформа, на яку можна встановити кулемети калібрів 7,62 міліметрів та 12,7 міліметрів або 40-ка міліметрові гранатомети. Комплекс встановлюється на нерухомі об’єкти або спецтранспорт. Завдяки відеокамерам, керування здійснюється за допомогою пульта управління.
Аукціон проводив благодійний фонд Сергія Притули.
Нагадаємо, що миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала бронзу на Олімпіаді — 2024.
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Після відмови Харлан тиснути руку росіянці у Миколаєві виріс попит на заняття фехтуванням.
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