На гроші з аукціону шаблі миколаївської фехтувальниці Харлан створили сучасні бойові турелі

На гроші з аукціону шаблі миколаївської фехтувальниці Харлан створили сучасні бойові турали . Фото: Нова газета

Двократна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продала на благодійному аукціоні свою шаблю, якою завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях.

Про це Сергій Притула повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

Переможну ставку у розмірі 10 мільйонів гривень вніс харківський футбольний клуб «Металіст-1925».

Шабля Харлан принесла для ЗСУ ₴10 млн. Фото: Металіст-1925

— Я дуже сильно здивувалася, коли побачила цифри — була в шоці! А в кінці, коли я побачила вже 10 мільйонів, я заплакала, тому що зрозуміла, що це такий ланцюжок: моя робота на доріжці, олімпійське золото, аукціон і потім допомога нашим бійцям! Завдяки «Металісту 1925» це стало можливим, — поділилася Ольга Харлан.

Шабля Харлан принесла для ЗСУ ₴10 млн. Фото: Металіст-1925

Всього завдяки зусиллям Ольги Харлан та активній участі спільноти здалося зібрати 11,6 мільйона гривень для створення 16 сучасних бойових турелей «ШаБля», які вже передані 5-ій окремій штурмовій бригаді, 25-ій окремій повітрянодесантній бригаді та 57-ій окремій мотопіхотній бригаді.

Дистанційно керована турель «Шабля» — поворотна платформа, на яку можна встановити кулемети калібрів 7,62 міліметрів та 12,7 міліметрів або 40-ка міліметрові гранатомети. Комплекс встановлюється на нерухомі об’єкти або спецтранспорт. Завдяки відеокамерам, керування здійснюється за допомогою пульта управління.

На гроші з аукціону шаблі миколаївської фехтувальниці Харлан створили сучасні бойові турали

Аукціон проводив благодійний фонд Сергія Притули.

Нагадаємо, що миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала бронзу на Олімпіаді — 2024.

Ольга Харлан привезла олімпійські медалі пораненим українським війскьковим.

Також миколаївську фехтувальницю Харлан відзначили «Хрестом пошани» від СБУ.

Після відмови Харлан тиснути руку росіянці у Миколаєві виріс попит на заняття фехтуванням.