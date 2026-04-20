 Обстріл Миколаєва 20 квітня: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 20 квітня 2026 року, фото «МикВісті»

Станом на 11 ранку 20 квітня комунальні служби займаються ліквідацією наслідків нічного удару «Шахедами» по Миколаєву.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент «МикВісті».

Наразі працівники ДЕЗ «Пілот» займаються ліквідацією наслідків у житловому секторі: закривають вікна та починають ремонт покрівель, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Працівники «ЕЛУ Автодоріг» прибирають територію, також на місці працює адміністрація району.

Мер також нагадав, що комісійне обстеження пошкодженого майна проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради і надав наступні контакти:

Подати заяву можна за адресою Херсонське шосе, 48/8

Пошта: dabimk@mkrada.gov.ua

Консультації: 53-31-18, 53-31-25.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня внаслідок ворожої атаки безпілотником зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура Миколаєва. Через атаку та падіння уламків тимчасово знеструмило частину споживачів. Пошкоджено один багатоквартирний будинок, 15 приватних будинків у двох районах міста, легковий автомобіль, трамвайні колії та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

