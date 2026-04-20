Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 20 квітня 2026 року, фото «МикВісті»

Станом на 11 ранку 20 квітня комунальні служби займаються ліквідацією наслідків нічного удару «Шахедами» по Миколаєву.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент «МикВісті».

Наразі працівники ДЕЗ «Пілот» займаються ліквідацією наслідків у житловому секторі: закривають вікна та починають ремонт покрівель, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Працівники «ЕЛУ Автодоріг» прибирають територію, також на місці працює адміністрація району.

Мер також нагадав, що комісійне обстеження пошкодженого майна проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради і надав наступні контакти:

Подати заяву можна за адресою Херсонське шосе, 48/8

Пошта: dabimk@mkrada.gov.ua

Консультації: 53-31-18, 53-31-25.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня внаслідок ворожої атаки безпілотником зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура Миколаєва. Через атаку та падіння уламків тимчасово знеструмило частину споживачів. Пошкоджено один багатоквартирний будинок, 15 приватних будинків у двох районах міста, легковий автомобіль, трамвайні колії та лінію електропередач. Постраждалих немає.