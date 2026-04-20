У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП
- Новини Миколаєва
- Марія Хаміцевич
7:23, 20 квітня, 2026
Упродовж минулої доби Миколаївщину атакували дронами, під ударом була критична та енергетична інфраструктура.
Про це зранку 20 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаєві через атаку та падіння уламків тимчасово знеструмило частину споживачів. Пошкоджено один багатоквартирний будинок, 15 приватних будинків у двох районах міста, легковий автомобіль, трамвайні колії та лінію електропередач. Постраждалих немає.
Також у Миколаївському районі російські війська п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Люди не постраждали.
Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу «Shahed-131/136». Через бойову роботу сил та падіння зруйновано техніку на території об’єкта транспортної інфраструктури.
