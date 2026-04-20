 Обстріл Миколаївщини 19 квітня

У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне

Упродовж минулої доби Миколаївщину атакували дронами, під ударом була критична та енергетична інфраструктура.

Про це зранку 20 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаєві через атаку та падіння уламків тимчасово знеструмило частину споживачів. Пошкоджено один багатоквартирний будинок, 15 приватних будинків у двох районах міста, легковий автомобіль, трамвайні колії та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Також у Миколаївському районі російські війська п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу «Shahed-131/136». Через бойову роботу сил та падіння зруйновано техніку на території об’єкта транспортної інфраструктури.

У Олешках люди гинуть через виснаження, серцеві напади та російські удари, — Прокудін
Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці
На Херсонщині через атаки пошкоджено 29 будинків, є загиблий і поранені
