 Україна пропонує відправити експертів із захисту неба в країни Балтії

  • 2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Нафтові резервуари, де впав один з дронів на сховищі в Резекне, Латвія, 7 травня 2026 року. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Після кількох інцидентів з падіння українських дронів на території країн Балтії Україна хоче направити туди своїх експертів, щоб посилити повітряну безпеку. З цього приводу Україна вже звʼязалася з посольством Естонії.

Про це пише естонське медіа ERR.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що йому ще треба розібратись, що саме означає українська пропозиція. Він додав, що «найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території — це краще їх контролювати».

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україна має право завдавати ударів по російських цілях і треба розуміти, що українські дрони літають не просто так. Але естонці стурбовані можливим аваріями, наприклад, що Росія може взяти під контроль українські безпілотники і направити їх на країни Балтії. Естонія і Україна проводили консультації щодо зменшення ризиків.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр» заявив, що у військах РФ уже п’ятий місяць поспіль зберігається негативний баланс між втратами та поповненням особового складу.

