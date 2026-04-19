 Обстріл Миколаївщини 19 квітня: виникла пожежа, пошкоджено транспортну інфраструктуру

На Миколаївщині через падіння уламків дрона пошкоджено транспортну інфраструктуру

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, для ілюстрації

У ніч на 19 квітня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу «Shahed-131/136».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається що через бойову роботу сил та падіння уламків у Миколаївському районі виникла пожежа, а також зруйновано техніку на території об’єкта транспортної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, напередодні російські війська завдали ударів по Очаківській громаді, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню. Обійшлося без постраждалих.

За минулу добу в Миколаївській області сили ППО знищили або подавили вісім ударних безпілотників типу «Shahed-131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонської області, атакували житлові квартали і цивільну інфраструктуру.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Через обстріл Миколаївщини постраждала родина: пошкоджені будинки та електромережі
Поліція показала наслідки атаки на Миколаївщині, де постраждала родина
Удар по енергетиці й громадах: як минула доба на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду

Анна Гакман
новини
Торгівля та ремонт авто: який бізнес найчастіше відкривають на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини
Миколаївщина втратила понад 70% туристичного збору: як війна змінила туризм на півдні

Світлана Іванченко
новини
Освіта дорожчає, але Миколаївщина серед найдоступніших: скільки коштує навчання у вишах

Світлана Іванченко
новини
«Ми підвищуємо стабільність КП і зняли відповідальність з мера», — голова наглядової ради водоканалу про обрання директора

Катерина Середа
