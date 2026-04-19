На Миколаївщині через падіння уламків дрона пошкоджено транспортну інфраструктуру
Даріна Мельничук
8:22, 19 квітня, 2026
У ніч на 19 квітня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу «Shahed-131/136».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається що через бойову роботу сил та падіння уламків у Миколаївському районі виникла пожежа, а також зруйновано техніку на території об’єкта транспортної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.
Крім того, напередодні російські війська завдали ударів по Очаківській громаді, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню. Обійшлося без постраждалих.
За минулу добу в Миколаївській області сили ППО знищили або подавили вісім ударних безпілотників типу «Shahed-131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонської області, атакували житлові квартали і цивільну інфраструктуру.
