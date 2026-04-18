 41 населений пункт Херсонщини атакувала РФ за добу

Росіяни атакували 41 населений пункт Херсонщини: є поранені та руйнування

Наслідки обстрілів Херсону. Архівне фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонської області, атакували житлові квартали і цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через російську агресію поранені четверо людей. Під вогнем опинилися об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові райони.

Унаслідок атак пошкоджені три багатоповерхові будинки та 12 приватних осель. Крім того, російські військові зруйнували господарчу споруду, пошкодили маршрутне таксі, приватний гараж і автомобіль.

Також із деокупованих громад області евакуювали чотирьох жителів. Влада закликає мешканців прифронтових населених пунктів за можливості виїжджати до безпечніших регіонів.

Раніше у Херсоні російський безпілотник атакував автомобіль, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Реклама
