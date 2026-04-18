Росіяни атакували 41 населений пункт Херсонщини: є поранені та руйнування
- Світлана Іванченко
9:21, 18 квітня, 2026
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонської області, атакували житлові квартали і цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, через російську агресію поранені четверо людей. Під вогнем опинилися об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові райони.
Унаслідок атак пошкоджені три багатоповерхові будинки та 12 приватних осель. Крім того, російські військові зруйнували господарчу споруду, пошкодили маршрутне таксі, приватний гараж і автомобіль.
Також із деокупованих громад області евакуювали чотирьох жителів. Влада закликає мешканців прифронтових населених пунктів за можливості виїжджати до безпечніших регіонів.
Раніше у Херсоні російський безпілотник атакував автомобіль, унаслідок чого постраждали двоє людей.
