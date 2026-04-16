Двоє людей у тяжкому стані після удару дрона по авто в Херсоні

У Херсоні вранці 16 квітня російський безпілотник атакував автомобіль, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації в Telegram.

Близько 9:00 дрон влучив в авто в Дніпровському районі Херсона. Поранення дістали 73-річний чоловік і 71-річна жінка. У обох — мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Їхній стан тяжкий, медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська атакували 38 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення, серед них — двоє дітей.