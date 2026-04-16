 У Херсоні 16 квітня дрон влучив в авто, двоє людей поранені

  • четвер

    16 квітня, 2026

  • 11.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 11.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Двоє людей у тяжкому стані після удару дрона по авто в Херсоні

Обстріл Херсонщини 15 квітня. Фото: Нацполція, ілюстративне

У Херсоні вранці 16 квітня російський безпілотник атакував автомобіль, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації в Telegram.

Близько 9:00 дрон влучив в авто в Дніпровському районі Херсона. Поранення дістали 73-річний чоловік і 71-річна жінка. У обох — мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Їхній стан тяжкий, медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська атакували 38 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Останні новини про: Війна в Україні

Масована атака на Одесу: загинули 9 людей, є поранені та руйнування
На Херсонщині через атаки РФ загинули двоє людей, серед поранених діти
Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла: енергетики вже працюють
Читайте також:
новини
Миколаївська облрада поповнилась депутаткою від партії «Пропозиція»

Альона Коханчук
новини
«Погризені, поламані, побиті», — у Миколаєві мешканці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика

Анна Гакман
новини
У 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації

Даріна Мельничук
новини
Миколаївщині необхідні кошти на розчищення річки Мертвовод: депутати звернуться до Кабміну

Альона Коханчук
новини
Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла: енергетики вже працюють
На Херсонщині через атаки РФ загинули двоє людей, серед поранених діти
Масована атака на Одесу: загинули 9 людей, є поранені та руйнування

Через обстріл Миколаївщини постраждала родина: пошкоджені будинки та електромережі

У 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації

Масована атака на Одесу: загинули 8 людей, є поранені та руйнування

«Погризені, поламані, побиті», — у Миколаєві мешканці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика