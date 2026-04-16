На Херсонщині через атаки РФ загинули двоє людей, серед поранених діти

Росіяни атакують Херсон дронами. Ілюстративне фото Нацполіції

Російські війська протягом доби атакували житлові квартали, соціальну та критичну інфраструктуру 38 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Під ударами опинилися багатоповерхівки та приватні будинки, пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, сільськогосподарську техніку, господарчі споруди, вантажівку, гараж і автомобілі.

Для атак російська армія застосовувала авіацію, артилерію та безпілотники.

За даними міської влади, двоє загиблих і семеро поранених — жителі Херсонської громади. Під обстрілами були Херсон, Придніпровське, Садове та Комишани. Там пошкоджено житлові будинки, цивільні авто та навчальний заклад.

Нагадаємо, що 15 квітня близько 6:30 росіяни безпілотником атакували Дніпровський район Херсона. Поранено чоловіка.