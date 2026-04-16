 Обстріл Херсонської області 15 квітня

На Херсонщині через атаки РФ загинули двоє людей, серед поранених діти

Росіяни атакують Херсон дронами. Ілюстративне фото НацполіціїРосіяни атакують Херсон дронами. Ілюстративне фото Нацполіції

Російські війська протягом доби атакували житлові квартали, соціальну та критичну інфраструктуру 38 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Під ударами опинилися багатоповерхівки та приватні будинки, пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, сільськогосподарську техніку, господарчі споруди, вантажівку, гараж і автомобілі.

Для атак російська армія застосовувала авіацію, артилерію та безпілотники.

За даними міської влади, двоє загиблих і семеро поранених — жителі Херсонської громади. Під обстрілами були Херсон, Придніпровське, Садове та Комишани. Там пошкоджено житлові будинки, цивільні авто та навчальний заклад.

Нагадаємо, що 15 квітня близько 6:30 росіяни безпілотником атакували Дніпровський район Херсона. Поранено чоловіка.

Останні новини про: Війна в Україні

Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла: енергетики вже працюють
Двоє людей у тяжкому стані після удару дрона по авто в Херсоні
Масована атака на Одесу: загинули 9 людей, є поранені та руйнування

Через обстріл Миколаївщини постраждала родина: пошкоджені будинки та електромережі

У 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації

Масована атака на Одесу: загинули 8 людей, є поранені та руйнування

«Погризені, поламані, побиті», — у Миколаєві мешканці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика