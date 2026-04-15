Росіяни атакували Херсон і область: є загиблий та понад десяток поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська 15 квітня близько 6:30 безпілотником атакували Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Унаслідок удару поранення дістав 37-річний чоловік. Його з контузією та мінно-вибуховою травмою поліцейські доправили до лікарні.

Реклама

Водночас протягом доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з авіації, артилерії та дронів.

За його словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під ударами опинилися 39 населених пунктів. Унаслідок атак одна людина загинула, ще 13 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Російська армія завдавала ударів по житлових кварталах, критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджено адміністративну будівлю, газопровід, магазин, три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, а також гараж і автомобілі.

Нагадаємо, що 14 квітня російські війська атакували безпілотниками Центральний район Херсона. Під удар потрапили лікарня та цивільний автомобіль, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.