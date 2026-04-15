 Обстріл Херсонської області 15 квітня

  • середа

    15 квітня, 2026

  • 15.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 15.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсон і область: є загиблий та понад десяток поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська 15 квітня близько 6:30 безпілотником атакували Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Унаслідок удару поранення дістав 37-річний чоловік. Його з контузією та мінно-вибуховою травмою поліцейські доправили до лікарні.

Водночас протягом доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з авіації, артилерії та дронів.

За його словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під ударами опинилися 39 населених пунктів. Унаслідок атак одна людина загинула, ще 13 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Російська армія завдавала ударів по житлових кварталах, критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджено адміністративну будівлю, газопровід, магазин, три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, а також гараж і автомобілі.

Нагадаємо, що 14 квітня російські війська атакували безпілотниками Центральний район Херсона. Під удар потрапили лікарня та цивільний автомобіль, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Через обстріли порту на Одещині горіли склади та адмінбудівлі
«Підтвердили, що приїдуть»: Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера
Зеленський 15 квітня проведе зустрічі в Норвегії та вирушить до Італії
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

Юлія Бойченко
новини
«Тиск на громаду неприпустимий», — Чорноморов виступив проти військової адміністрації у Південноукраїнську

Світлана Іванченко
новини
Головний архітектор Миколаєва поскаржився, що доводиться брати на роботу студентів через дефіцит кадрів

Даріна Мельничук
новини
Що в деклараціях миколаївських нардепів за 2025 рік?

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаївській облраді хочуть створити нове КП з питань цифровізації та захисту області

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

«Освітня» комісія погодила два герба Миколаївської області, але підтримала варіант зі Святим Миколаєм

У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

4 години тому

Росіяни обстріляли передмістя Миколаєва: є пошкодження

Головне сьогодні