Російський дрон атакував лікарню в Херсоні: постраждали працівники
- Марія Хаміцевич
13:43, 14 квітня, 2026
Вранці 14 квітня російські війська атакували безпілотниками Центральний район Херсона. Під удар потрапили лікарня та цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомили Херсонська ОВА та МВА.
Близько 09:00 росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку. Внаслідок атаки поранення дістав 62-річний чоловік. У нього діагностували уламкове поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Згодом російські військові атакували лікарню безпілотником. У будівлі пробито дах і вибито вікна.
«Через атаку постраждали четверо працівників лікарні: 67-річний чоловік та жінки віком 42, 51 та 39 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми. Наразі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу», — повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
