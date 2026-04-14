 У Херсоні дрон атакував лікарню та авто: є поранені

  • вівторок

    14 квітня, 2026

  • 14.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 14.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський дрон атакував лікарню в Херсоні: постраждали працівники

Вранці 14 квітня російські війська атакували безпілотниками Центральний район Херсона. Під удар потрапили лікарня та цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили Херсонська ОВА та МВА.

Близько 09:00 росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку. Внаслідок атаки поранення дістав 62-річний чоловік. У нього діагностували уламкове поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом російські військові атакували лікарню безпілотником. У будівлі пробито дах і вибито вікна.

«Через атаку постраждали четверо працівників лікарні: 67-річний чоловік та жінки віком 42, 51 та 39 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми. Наразі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу», — повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Останні новини про: Війна в Україні

Двоє загиблих і десятки поранених: наслідки атак РФ на Херсонщині
Зеленський підписав закон про продовження військового збору після війни
Блекаут ЗАЕС: станція була знеструмлена близько 1,5 години
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках

Юлія Лук’яненко
новини
У ЦНАПах Миколаєва за минулий рік опрацювали понад 85 тисяч звернень

Анна Гакман
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Блекаут ЗАЕС: станція була знеструмлена близько 1,5 години
Зеленський підписав закон про продовження військового збору після війни
Двоє загиблих і десятки поранених: наслідки атак РФ на Херсонщині

У центрі Миколаєва планують створити місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону

Парк «Дружба» та ще два об'єкти: на Миколаївщині збираються розширити площу природних заповідників

5 годин тому

На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА

Головне сьогодні