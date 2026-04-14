Російський дрон атакував лікарню в Херсоні: постраждали працівники

Наслідки обстрілу лікарні в Херсоні 14 квітня. Фото: Олександр Прокудін

Вранці 14 квітня російські війська атакували безпілотниками Центральний район Херсона. Під удар потрапили лікарня та цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили Херсонська ОВА та МВА.

Близько 09:00 росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку. Внаслідок атаки поранення дістав 62-річний чоловік. У нього діагностували уламкове поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом російські військові атакували лікарню безпілотником. У будівлі пробито дах і вибито вікна.