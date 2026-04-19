Вдень росіяни атакували Миколаїв «Шахедами»: два райони без світла, пошкоджено чотири будинки

Вдень 19 квітня російські війська атакували Миколаїв «Шахедами». Унаслідок обстрілу частково знеструмлені два райони міста.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, енергетики вже відновили електропостачання для більшості споживачів. Також пошкоджено чотири приватні будинки. Постраждалих немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що відповідні служби наразі працюють над повним відновленням електропостачання.

— Відповідні служби працюють. Робимо все можливе для оперативного відновлення. Місто функціонує у штатному режимі, ситуація контрольована, — повідомив міський голова.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу «Shahed-131/136». Через бойову роботу сил та падіння зруйновано техніку на території об’єкта транспортної інфраструктури.