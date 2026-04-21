 Параплавці з Миколаєва здобули 9 медалей на спартакіаді у Львові

Миколаївські параплавці здобули 9 медалей на Всеукраїнській спартакіаді

Параплавці з Миколаєва здобули 9 медалей на спартакіаді у Львові. Фото: Миколаївська міська рада

Юні спортсмени з Миколаєва стали переможцями та призерами фінальних змагань з параплавання Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю. Турнір проходив із 15 до 18 квітня у селі Яворів Львівської області.

Як повідомили у мерії, у змаганнях взяли участь 156 спортсменів віком від 11 до 15 років із 19 регіонів України.

Зазначається, що Миколаїв представили вихованці КДЮСШ «Україна» Кіра Цабій та Тимур Зиборов, які разом вибороли дев’ять нагород. Зокрема, Кіра Цабій, яка виступала серед спортсменів із порушеннями зору, здобула шість медалей — три золоті та три срібні. Вона перемогла на дистанціях 50 метрів на спині, 50 метрів батерфляєм і 50 метрів вільним стилем, а також стала срібною призеркою на дистанціях 100 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині та 50 метрів брасом.

Крім того, Тимур Зиборов, який змагався серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, виборов три бронзові нагороди — на дистанціях 50 метрів на спині, 50 метрів брасом та 100 метрів вільним стилем.

Спортсменів підготувала тренерка Алла Нагієва.

Нагадаємо, що юні спортсмени з Миколаєва вибороли 28 нагород на всеукраїнських змаганнях з плавання «Кубок олімпійських чемпіонів-2026».

