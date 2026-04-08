 Плавці з Миколаєва здобули 28 нагород на турнірі в Ужгороді

  9 квітня , 2026

Юні миколаївські плавці здобули 28 нагород на всеукраїнському турнірі

Юні спортсмени з Миколаєва вибороли 28 нагород на всеукраїнських змаганнях з плавання «Кубок олімпійських чемпіонів-2026».

Як повідомили в мерії, турнір проходив з 3 по 5 квітня в Ужгороді та зібрав близько 200 юних спортсменів з різних регіонів України.

Вихованці КДЮСШ «Україна» показали високі результати та здобули низку нагород у різних вікових категоріях.

  • Анастасія Муха — 4 золоті медалі (200 метрів і 100 метрів вільним стилем, 200 метрів комплексне плавання, 100 метрів на спині);
  • Вероніка Руденко — золото (200 метрів вільним стилем), срібло (100 метрів вільним стилем), бронза (200 метрів комплексне плавання);
  • Ксенія Зозуля — срібло (100 метрів батерфляй), бронза (200 метрів вільний стиль);
  • Єлизавета Кучеренко — срібло (100 метрів брас), бронза (200 метрів брас);
  • Данило Байталенко — 2 золота (50 метрів і 100 метрів батерфляй), 2 срібла (50 метрів і 100 метрів вільний стиль);
  • Дмитро Точонов — 3 золота (200 метрів і 100 метрів вільний стиль, 200 метрів комплекс), бронза (100 метрів батерфляй);
  • Макар Данилів — золото (100 метрів батерфляй), 2 срібла (200 метрів і 100 метрів вільний стиль), бронза (200 метрів комплекс);
  • Микита Бевз — срібло (100 метрів брас), бронза (200 метрів брас);
  • Георгій Харченко — 2 бронзові медалі (50 метрів і 100 метрів вільний стиль).

Також миколаївська команда посіла третє місце в естафеті 8 по 50 метрів кролем. До складу збірної увійшли Антон Васильєв, Макар Данилів, Дмитро Точонов, Віктор Вікторов, Єлизавета Кучеренко, Ксенія Зозуля, Вероніка Руденко та Анастасія Муха. Спортсменів тренує В’ячеслав Мороз.

Нагадаємо, що стрибун у воду з Миколаєва Олексій Середа подолав кваліфікацію етапу Кубка світу в Монреалі (Канада) та пробився до фіналу особистих стрибків з 10-метрової вишки.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві ремонтують дорогу біля трамвайної колії по вулиці Кропивницького
Пенсіонерка в Миколаєві віддала пів мільйона шахраям через фейкову «співпрацю» з росіянами
Через ДТП ексректора Будака засудили на 3 роки умовно та забрали водійське посвідчення
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві вже 7 років не оновлювали нормативну грошову оцінку землі: питання винесуть на сесію

Юлія Лук’яненко
новини
«Юридичне питання», — Голова комісії з законності Кісельова заявила, що обʼєднання лікарень не вплине на їхню роботу

Аліна Квітко
новини
За березень у Миколаєві через обстріли пошкоджено майже 80 квартир, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Кім сподівається, що депутати міськради підтримають реорганізацію лікарень Миколаєва

Анна Гакман
новини
Поліція Миколаївщини заперечила, що вбита у Плющівці працівниця сільради зверталася із заявами

Аліса Мелік-Адамян
Останні новини про: Миколаїв

Через ДТП ексректора Будака засудили на 3 роки умовно та забрали водійське посвідчення
Пенсіонерка в Миколаєві віддала пів мільйона шахраям через фейкову «співпрацю» з росіянами
У Миколаєві ремонтують дорогу біля трамвайної колії по вулиці Кропивницького

За березень у Миколаєві через обстріли пошкоджено майже 80 квартир, — Сєнкевич

У Миколаєві вже 7 років не оновлювали нормативну грошову оцінку землі: питання винесуть на сесію

7 годин тому

Кабмін реорганізує порти Миколаївщини та Одещини на товариства: що зміниться

Головне сьогодні