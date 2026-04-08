Юні миколаївські плавці здобули 28 нагород на всеукраїнському турнірі

Плавці з Миколаєва здобули 28 нагород на турнірі в Ужгороді. Фото: Миколаївська міська рада

Юні спортсмени з Миколаєва вибороли 28 нагород на всеукраїнських змаганнях з плавання «Кубок олімпійських чемпіонів-2026».

Як повідомили в мерії, турнір проходив з 3 по 5 квітня в Ужгороді та зібрав близько 200 юних спортсменів з різних регіонів України.

Вихованці КДЮСШ «Україна» показали високі результати та здобули низку нагород у різних вікових категоріях.

Анастасія Муха — 4 золоті медалі (200 метрів і 100 метрів вільним стилем, 200 метрів комплексне плавання, 100 метрів на спині);

Вероніка Руденко — золото (200 метрів вільним стилем), срібло (100 метрів вільним стилем), бронза (200 метрів комплексне плавання);

Ксенія Зозуля — срібло (100 метрів батерфляй), бронза (200 метрів вільний стиль);

Єлизавета Кучеренко — срібло (100 метрів брас), бронза (200 метрів брас);

Данило Байталенко — 2 золота (50 метрів і 100 метрів батерфляй), 2 срібла (50 метрів і 100 метрів вільний стиль);

Дмитро Точонов — 3 золота (200 метрів і 100 метрів вільний стиль, 200 метрів комплекс), бронза (100 метрів батерфляй);

Макар Данилів — золото (100 метрів батерфляй), 2 срібла (200 метрів і 100 метрів вільний стиль), бронза (200 метрів комплекс);

Микита Бевз — срібло (100 метрів брас), бронза (200 метрів брас);

Георгій Харченко — 2 бронзові медалі (50 метрів і 100 метрів вільний стиль).

Також миколаївська команда посіла третє місце в естафеті 8 по 50 метрів кролем. До складу збірної увійшли Антон Васильєв, Макар Данилів, Дмитро Точонов, Віктор Вікторов, Єлизавета Кучеренко, Ксенія Зозуля, Вероніка Руденко та Анастасія Муха. Спортсменів тренує В’ячеслав Мороз.

Нагадаємо, що стрибун у воду з Миколаєва Олексій Середа подолав кваліфікацію етапу Кубка світу в Монреалі (Канада) та пробився до фіналу особистих стрибків з 10-метрової вишки.