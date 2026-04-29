Жан Рено написав роман про викрадених Росією українських дітей

Жан Рено. Фото: Depositphotos

Французький актор Жан Рено випустив книгу «Втеча», у центрі сюжету якої — історія викрадених Росією українських дітей.

Роман на початку квітня опублікувало французьке видавництво XO Éditions. Про вихід книги повідомили на сайті видавництва, а сам актор розповів про роботу над нею в інтерв’ю телеканалу Télé 7 Jours.

За словами Рено, ідея роману з’явилася після новин про депортацію українських дітей до Росії. Його вразили повідомлення про десятки тисяч неповнолітніх, яких вивезли з окупованих територій.

— Я вважав це божевіллям, що цих дітей забрали, щоб промити їм мізки. Я не займаюся політикою, я хотів зробити з цього роман, — розповів автор.

Книга Жан Рено про українських дітей, яких викрала РФ. Фото: XO Éditions

Сюжет книги розповідає про колишню масажистку Емму, яка працює на французьку зовнішню розвідку DGSE. Під прикриттям вона вирушає до Сибіру, щоб проникнути до центру, де утримують викрадених українських дітей, задокументувати злочини та допомогти їх врятувати.

