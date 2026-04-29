 Україна вимагає від Ізраїлю арешту судна з краденим зерном

  • середа

    29 квітня, 2026

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна звернулася до Ізраїлю через судно з краденим зерном: вимагає арешту

Україна звернулася до Ізраїлю через судно з краденим зерном. Фото: qirim.news

Україна офіційно звернулася до влади Ізраїлю з вимогою вжити заходів щодо судна «Panormitis», яке доставило до порту Хайфи зерно, вивезене з окупованих територій.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Офіс генерального прокурора України уже направив відповідний запит ізраїльській стороні на підставі рішення українського суду про арешт судна в межах розслідування.

Судно підозрюють у перевезенні зерна, яке було незаконно вивезене з закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко уточнив, що Україна просить ізраїльських партнерів арештувати судно та вантаж, провести обшуки, вилучити документацію, відібрати зразки зерна та допитати екіпаж.

«Це не Twitter-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставитьcя до нього серйозно», — наголосив Андрій Сибіга.

За даними слідства, від початку повномасштабної війни росія незаконно вивезла з окупованих територій України понад 1,7 мільйона тонн агропродукції на суму більш ніж 20 мільярдів гривень.

«Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушника», — заявив Руслан Кравченко.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Росія викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

