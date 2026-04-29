Росіяни вдарили по енергетиці: частина Миколаївського району без світла

Небо над Миколаєвом після вибуху.

Вдень 29 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударним дроном типу Shahed.

Про це повідомив начальник Миколаївська ОВА Віталій Кім.

Скриншот з телеграм-каналу Віталія Кіма

За його словами, внаслідок атаки без електропостачання залишилася частина абонентів Миколаївського району. Наразі фахівці проводять відновлювальні роботи.

Інформації про постраждалих серед населення станом на зараз немає.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок атаки відсутнє електропостачання у частині Корабельного району.

Нагадаємо, упродовж минулого дня та вранці 29 квітня російські війська атакували Миколаївський район дронами.