 Атака російського дрона Shahed на енергосистему Миколаївщини

Росіяни вдарили по енергетиці: частина Миколаївського району без світла

Небо над Миколаєвом після вибуху. Фото: МикВісті

Вдень 29 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударним дроном типу Shahed.

Про це повідомив начальник Миколаївська ОВА Віталій Кім.

Скриншот з телеграм-каналу Віталія Кіма

За його словами, внаслідок атаки без електропостачання залишилася частина абонентів Миколаївського району. Наразі фахівці проводять відновлювальні роботи.

Інформації про постраждалих серед населення станом на зараз немає.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок атаки відсутнє електропостачання у частині Корабельного району.

Оновлюється.

Нагадаємо, упродовж минулого дня та вранці 29 квітня російські війська атакували Миколаївський район дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

Дрон РФ вдарив по маршрутці в Херсоні, поранено перехожого
ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg
Україна звернулася до Ізраїлю через судно з краденим зерном: вимагає арешту
Останні новини про: Війна в Україні

Україна звернулася до Ізраїлю через судно з краденим зерном: вимагає арешту
ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg
Дрон РФ вдарив по маршрутці в Херсоні, поранено перехожого

Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис

4 години тому

Заморозки, грози, спека: синоптики розповіли, яка зазвичай буває погода в травень на Миколаївщині

Головне сьогодні