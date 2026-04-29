ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg

ПДВ для ФОПів може стати умовою допомоги ЄС Україні.

Європейський Союз розглядає можливість посилення умов для надання Україні фінансової допомоги в межах кредиту на 90 мільярдів євро. Серед потенційних вимог — запровадження податку на додану вартість для частини фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Йдеться про ідею запровадити ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 4 мільйони гривень. Раніше з такою пропозицією виступав Міжнародний валютний фонд як одну з умов нової кредитної програми для України. Однак ця ініціатива наразі не має достатньої підтримки у Верховній Раді.

Реклама

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що МВФ «із розумінням» ставиться до чутливості питання, а уряд шукає альтернативні способи наповнення бюджету на 2027 рік.

За даними Bloomberg, тепер до обговорення цієї вимоги долучилася і Європейська комісія. Йдеться про можливий вплив на 8,4 мільярда євро макрофінансової допомоги — частини великого пакета підтримки.

Загалом у межах 90-мільярдного пакета Україна може отримати по 45 мільярдів євро у 2026 та 2027 роках. Перші транші очікуються вже у травні–червні цього року.

Передбачається, що частина коштів піде на соціальну підтримку бюджету, інша — на оборонні потреби. Значна частина допомоги буде надана як макрофінансова підтримка та через програму Ukraine Facility.

Нагадаємо, раніше Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження податку на додану вартість для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень. Депутати просять зберегти спрощену систему оподаткування без ПДВ, оскільки інакше може виникнути соціальний вибух серед населення і банкрутство підприємців.

Історія питання

Депутати Миколаївської міської ради звернулись до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців.

Ще 27 листопада стало відомо про погодження Україною нових вимог Міжнародного валютного фонду, які, зокрема, передбачають скасування частини податкових пільг. Це є умовою для отримання чергового кредитного траншу МВФ.

Зокрема, планується запровадження додаткового податкового навантаження для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад один мільйон гривень — їх зобов’яжуть сплачувати податок на додану вартість.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в МВФ, наголосивши, що виконання Україною вимог Фонду є необхідною умовою для надання кредиту в розмірі 8 мільярдів доларів.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у запровадженні податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у першу чергу винуваті «хитрий» великий бізнес та недостатня робота фіскалів.

12 січня Асоціації міст України звернулась до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента України щодо неприпустимості введення обов’язкового податку на додану вартість для платників єдиного податку.

У зверненні наголошується, що запровадження ПДВ для спрощеної системи оподаткування може призвести до тінізації бізнесу, скорочення робочих місць і, як наслідок, зменшення надходжень до місцевих бюджетів. У цьому процесі взяв участь і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.