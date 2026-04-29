Дрон РФ вдарив по маршрутці в Херсоні, поранено перехожого

Росіяни 29 квітня атакували маршрутку в Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Російські війська вранці 29 квітня атакували безпілотником маршрутку в Херсоні. Внаслідок удару транспорт зазнав значних пошкоджень і не підлягає відновленню.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, близько 10:30 у Дніпровському районі міста під удар потрапив громадський транспорт. За словами власника, автобус повністю знищений.

«На щастя, ні водій, ні пасажири не травмувались. Тілесні ушкодження дістав херсонець похилого віку, який перебував на вулиці. Потерпілого ушпиталили», — повідомив Ярослав Шанько.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські війська атакували дроном Дніпровський район Херсона. Тоді внаслідок удару постраждав 35-річний чоловік.