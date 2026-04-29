 Росіяни 29 квітня атакували маршрутку в Херсоні

Дрон РФ вдарив по маршрутці в Херсоні, поранено перехожого

Росіяни 29 квітня атакували маршрутку в Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Російські війська вранці 29 квітня атакували безпілотником маршрутку в Херсоні. Внаслідок удару транспорт зазнав значних пошкоджень і не підлягає відновленню.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, близько 10:30 у Дніпровському районі міста під удар потрапив громадський транспорт. За словами власника, автобус повністю знищений.

«На щастя, ні водій, ні пасажири не травмувались. Тілесні ушкодження дістав херсонець похилого віку, який перебував на вулиці. Потерпілого ушпиталили», — повідомив Ярослав Шанько.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські війська атакували дроном Дніпровський район Херсона. Тоді внаслідок удару постраждав 35-річний чоловік.

Останні новини про: Війна в Україні

«Час перезапустити відносини», — Мадяр хоче зустрітися із Зеленським на Закарпатті
ЄС готує перший оборонний пакет для України на €6 млрд, — фон дер Ляєн
ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg
Читайте також:
новини
«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з Миколаївського глиноземного заводу

Юлія Лук’яненко
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
