«Час перезапустити відносини», — Мадяр хоче зустрітися із Зеленським на Закарпатті

Пітер Мадяр пропонує зустріч із Володимиром Зеленським у Берегові. Фото: Getty Images

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонував провести зустріч із президентом України Володимир Зеленський у місті Берегове. Ініціативу він озвучив після переговорів із мером міста.

Про це йдеться у дописі політика в Facebook.

Петер Мадяр розповів, що прийняв у своєму офісі міського голову Берегового Золтан Баб’як. Під час зустрічі сторони обговорили становище угорської меншини на Закарпатті.

«Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті – перезапустити відносини між Угорщиною та Україною. На основі цього я ініціюю зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня, символічно – у Берегові», — зазначив Петер Мадяр.

Він також наголосив на необхідності, за його словами, відновлення прав угорської громади, зокрема у мовній, освітній та адміністративній сферах.

«Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України…», — заявив політик.

Петер Мадяр додав, що вважає запропоновані Україною компроміси у сфері освіти «перспективними, але недостатніми», а також висловив думку, що угорська громада в місцях компактного проживання повинна мати більше можливостей використовувати рідну мову.

Раніше Петер Мадяр наголошував, що уряд «прагнутиме союзницьких, якщо можливо, дружніх відносин з усіма сусідніми країнами». Тоді він заявив, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським — «якщо не деінде, то на Європейській Раді».

Передумовою врегулювання відносин з Україною він вбачає врегулювання прав угорської меншини, але додав, що це зрозуміло і для українського керівництва.