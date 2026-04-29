Українську дронову компанію попросили про захист судна в Ормузькій протоці

Виробник дронів з України дронів отримав запит на захист судна в Ормузькій протоці. Фото: TAF Industries

Українська оборонна компанія TAF Industries отримала запит від одного з судновласників для направлення своїх фахівців з антидроновими засобами на Близький Схід.

Про це пише ВВС News Україна.

Зазначається, що їхнім завданням є забезпечення захисту судна під час проходження Ормузької протоки, яку Іран продовжує блокувати.

– Ми отримали запит від одного з судновласників щодо забезпечення безпеки проходження його судна Ормузькою протокою. Це про надання послуги military consulting, а не про експорт дронів, – цитує видання власника і співзасновника компанії Олександра Яковенка.

Він зазначив, що відповідно до запиту кілька українських фахівців компанії мають перебувати на борту під час проходження корабля через Ормузьку протоку та застосовувати власні засоби захисту, зокрема дрони-перехоплювачі проти іранських «Шахедів». Після безпечного проходження протоки послуга «військового консалтингу» вважатиметься виконаною.

За словами керівника компанії, український досвід є конкурентною перевагою на глобальному оборонному ринку у разі реалізації таких проєктів.

Видання підкреслює, що це перший подібний запит для приватної української компанії щодо такої послуги в контексті безпеки морського судноплавства на Близькому Сході.

Водночас, щоб надати послугу «військового консалтингу», українська компанія має отримати експортний дозвіл від державних інституцій – Державної служби експортного контролю та Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Як повідомляє видання, станом на кінець квітня дозволи на експорт готової продукції не видавалися, а заявки компаній навіть не виносилися на розгляд міжвідомчої комісії. За словами очільника ДСЕК Олега Цільвіка, за останні два місяці відомство отримало лише поодинокі заявки на експорт зброї, і жодну з них досі не розглянули.

Натомість ДСЕК і комісія вже видали кілька дозволів на експорт «військових технологій» і «військових послуг». Однією з перших такі дозволи отримала компанія TAF Industries, яка вже має підприємства в Європі, зокрема для виробництва дронів-перехоплювачів.

У компанії TAF Industries наголосили, що запит іноземних судновласників щодо Ормузької протоки наразі залишається лише запитом, а необхідні документи для його реалізації ще планують подати до Державної служби експортного контролю.

Нагадаємо, на початку березня 2026 року президент Володимир Зеленський запропонував українські дрони-перехоплювачі для країн Перської затоки, але за певних умов.