За тиждень понад 4 тисячі безпілотників атакували Херсонщину
- Новини Херсона
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
23:52, 27 квітня, 2026
-
За тиждень російські війська застосували понад 4,3 тисячі безпілотників для атак на Херсонщину.
За даними ОВА, з 20 по 26 квітня зафіксували 4364 FPV-дрони та безпілотників зі скидами. Майже половину з них, 2130 — спрямували по Херсону.
Українські військові за цей час збили або подавили 4171 безпілотник. У межах Херсону знищили 2032 дрони. Загалом, за підрахунками ОВА, вдалося знешкодити 96% усіх російських безпілотників.
Нагадаємо, російські війська протягом доби били по Херсонській області дронами, артилерією та авіацією. Внаслідок атак поранення отримали троє людей.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.