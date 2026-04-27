За тиждень понад 4 тисячі безпілотників атакували Херсонщину

За тиждень російські війська застосували понад 4,3 тисячі безпілотників для атак на Херсонщину.

За даними ОВА, з 20 по 26 квітня зафіксували 4364 FPV-дрони та безпілотників зі скидами. Майже половину з них, 2130 — спрямували по Херсону.

Інфографіка: Херсонська ОВА

Українські військові за цей час збили або подавили 4171 безпілотник. У межах Херсону знищили 2032 дрони. Загалом, за підрахунками ОВА, вдалося знешкодити 96% усіх російських безпілотників.

Нагадаємо, російські війська протягом доби били по Херсонській області дронами, артилерією та авіацією. Внаслідок атак поранення отримали троє людей.