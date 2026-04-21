 Перші гроші від ЄС можуть надійти Україні вже наприкінці травня

У ЄС назвали строки надання Україні першої частини від €90 млрд

Європейський Союз розраховує виділити Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише «Європейська правда».

За його словами, технічна підготовка кредиту триває без затримок, і наразі немає факторів, які могли б вплинути на строки фінансування.

«Наразі немає жодних затримок у роботі… Думаю, можливо скласти плани наприкінці травня — на початку червня», — зазначив він.

Водночас сторони продовжують узгоджувати текст Меморандуму про взаєморозуміння, а також формують перелік реформ, які має виконати Україна для отримання коштів.

Валдіс Домбровскіс додав, що Україна має достатньо фінансових ресурсів, щоб дочекатися надходження допомоги від ЄС, зокрема завдяки підтримці інших міжнародних партнерів.

Очікується, що процес може пришвидшитися після змін у політичній ситуації в Угорщині. Після поразки партії прем’єр-міністра Віктора Орбана на виборах у ЄС розраховують на розблокування не лише кредиту для України, а й 20-го пакета санкцій проти Росії.

Сам Петер Мадяр наголосив, що відповідне рішення щодо кредиту було погоджено ще в грудні. Водночас він погоджується з тим, що Угорщина не повинна брати участь у цьому, бо перебуває у дуже складній економічній ситуації. Але Петер Мадяр додав, що не розуміє, чому Віктор Орбан порушував питання кредиту, коли рішення вже ухвалене.

Нагадаємо, що Європейський Союз перейшов до фінального етапу погодження рішення про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Херсон дроном: загинув чоловік
Поліцію готуватимуть до бойових умов: МВС змінює підхід до навчання
Україна завершила ремонт «Дружби» і готова відновити транзит нафти до Європи
Реклама
Читайте також:
новини
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

Даріна Мельничук
новини
«Діти можуть постраждати», — миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у Заводському районі

Даріна Мельничук
новини
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків

Таміла Ксьонжик
новини
У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг

Альона Коханчук
Останні новини про: Війна в Україні

Україна завершила ремонт «Дружби» і готова відновити транзит нафти до Європи
Поліцію готуватимуть до бойових умов: МВС змінює підхід до навчання
Росіяни атакували Херсон дроном: загинув чоловік

ВІДЕО

Снігурівка сьогодні: як живе місто за 25 км від фронту

«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

6 годин тому

Миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у Заводському районі

Даріна Мельничук

Головне сьогодні