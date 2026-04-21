У ЄС назвали строки надання Україні першої частини від €90 млрд

У ЄС назвали строки надання Україні першої частини €90 млрд.

Європейський Союз розраховує виділити Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише «Європейська правда».

За його словами, технічна підготовка кредиту триває без затримок, і наразі немає факторів, які могли б вплинути на строки фінансування.

«Наразі немає жодних затримок у роботі… Думаю, можливо скласти плани наприкінці травня — на початку червня», — зазначив він.

Водночас сторони продовжують узгоджувати текст Меморандуму про взаєморозуміння, а також формують перелік реформ, які має виконати Україна для отримання коштів.

Валдіс Домбровскіс додав, що Україна має достатньо фінансових ресурсів, щоб дочекатися надходження допомоги від ЄС, зокрема завдяки підтримці інших міжнародних партнерів.

Очікується, що процес може пришвидшитися після змін у політичній ситуації в Угорщині. Після поразки партії прем’єр-міністра Віктора Орбана на виборах у ЄС розраховують на розблокування не лише кредиту для України, а й 20-го пакета санкцій проти Росії.

Сам Петер Мадяр наголосив, що відповідне рішення щодо кредиту було погоджено ще в грудні. Водночас він погоджується з тим, що Угорщина не повинна брати участь у цьому, бо перебуває у дуже складній економічній ситуації. Але Петер Мадяр додав, що не розуміє, чому Віктор Орбан порушував питання кредиту, коли рішення вже ухвалене.

Нагадаємо, що Європейський Союз перейшов до фінального етапу погодження рішення про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро.