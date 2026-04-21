Росіяни атакували Херсон дроном: загинув чоловік

Росіяни атакували Херсон дроном. Фото: ukrinform.ua

Вранці близько 09:30 російські військові атакували Центральний район Херсона безпілотником. Унаслідок удару загинув 54-річний чоловік.

Він дістав поранення, несумісні з життям, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згодом з’явилося уточнення: загиблий не був працівником комунального підприємства, як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, минулої доби Херсонщина перебувала під атаками дронів, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Через атаки одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.