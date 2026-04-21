 Росіяни атакували Херсон дроном: загинув чоловік

  • вівторок

    21 квітня, 2026

  • 8.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 8.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсон дроном. Фото: ukrinform.ua

Вранці близько 09:30 російські військові атакували Центральний район Херсона безпілотником. Унаслідок удару загинув 54-річний чоловік.

Він дістав поранення, несумісні з життям, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згодом з’явилося уточнення: загиблий не був працівником комунального підприємства, як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, минулої доби Херсонщина перебувала під атаками дронів, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Через атаки одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

