На Херсонщині через атаки пошкоджено 29 будинків, є загиблий і поранені

Минулої доби Херсонщина перебувала під атаками дронів, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Через атаки одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Про це 20 квітня повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджено три багатоповерхівки та 26 приватних будинків, понівечено приватні автомобілі.

Під обстріли потрапили Херсон, Берислав, Комишани, Золота Балка, Білозерка, Чорнобаївка, Антонівка, Зеленівка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Новорайськ та інші населені пункти області.

Раніше 34-а окрема бригада морської піхоти оприлюднила відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке, за їхніми словами, російські війська «перетворили на привид».