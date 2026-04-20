 Обстріл Херсонської області 19 квітня

На Херсонщині через атаки пошкоджено 29 будинків, є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: t.me/zoda_gov_ua, ілюстраційне

Минулої доби Херсонщина перебувала під атаками дронів, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Через атаки одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Про це 20 квітня повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджено три багатоповерхівки та 26 приватних будинків, понівечено приватні автомобілі.

Під обстріли потрапили Херсон, Берислав, Комишани, Золота Балка, Білозерка, Чорнобаївка, Антонівка, Зеленівка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Новорайськ та інші населені пункти області.

Раніше 34-а окрема бригада морської піхоти оприлюднила відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке, за їхніми словами, російські війська «перетворили на привид».

Останні новини про: Війна в Україні

Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці
У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП
У Олешках люди гинуть через виснаження, серцеві напади та російські удари, — Прокудін

У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП

Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

У Миколаєві з’являться два нові мурали: де чекати на артоб’єкти