 Ремонт доріг у Коблівській громаді

У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг

Відремонтована дорога. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У Коблівській громаді планують спрямувати 3,3 мільйона гривень з місцевого бюджету на ремонт доріг.

Відповідне рішення підтримали депутати на сесії сільської ради.

Йдеться про співфінансування робіт із відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Зокрема, планують відремонтувати ділянки доріг О150310 (Одеса — Новоазовськ) — Українка та С150306 (Одеса — Новоазовськ) — Виноградне.

На ці потреби з бюджету Коблівської сільської територіальної громади виділили 3,3 мільйона гривень. Фінансування передбачене для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.

Зазначається, що ремонт доріг відбуватиметься у співфінансування з Управлінням інфраструктури Миколаївської ОВА та державним підприємством «Агенція місцевих доріг Миколаївської області».

Скриншот проєкту рішення Коблівської громади
Скриншот проєкту рішення Коблівської громади

Нагадаємо, що станом на квітень Миколаївщина увійшла до трійки лідерів в Україні за темпами ремонту доріг — з початку року в області виконали вже 69,3% запланованих робіт.

Нагадаємо, що в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області повідомляли, що у 2026 році не планується капітальний ремонт доріг державного значення. Станом на кінець 2025 року повідомлялось, що для ремонту автомобільних доріг Миколаївщини необхідно понад 29,4 мільярда гривень.

