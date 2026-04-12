Миколаївщина — серед лідерів ремонту доріг: виконали 69,3% плану

Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

Миколаївщина увійшла до трійки лідерів в Україні за темпами ремонту доріг — з початку року в області виконали вже 69,3% запланованих робіт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, загалом по країні дорожники ліквідували деформації покриття на площі понад 3,5 мільйона квадратних метрів. Роботи тривають на ключових автошляхах державного значення, зокрема на трасі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, яка проходить через Миколаївську область.

На цій дорозі відремонтували 7 330 квадратних метрів покриття.

Олексій Кулеба зазначив, що до 1 червня планують забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Загалом мають відремонтувати орієнтовно 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття.

Наразі лідерами за виконанням робіт є Кіровоградська область (82%), Миколаївська (69,3%) та Рівненська (57,6%). Також після стабілізації погоди темпи ремонту планують збільшити до 200 тисяч квадратних метрів на добу.

Нагадаємо, що в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області повідомляли, що у 2026 році не планується капітальний ремонт доріг державного значення. Станом на кінець 2025 року повідомлялось, що для ремонту автомобільних доріг Миколаївщини необхідно понад 29,4 мільярда гривень.

Крім того, на капітальний та поточний ремонти доріг немає коштів і в міському бюджеті на 2026 рік.