 Обстріл Херсонської області 20 квітня

Доба на Херсонщині: є загиблий і поранені, пошкоджені будинки

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполція, ілюстративнеОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполція, ілюстративне

За минулу добу російські війська атакували 42 населені пункти Херсонської області, застосовуючи авіацію, артилерію та дрони. Є загиблий і поранені.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 21 квітня.

За його даними, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

Також під ударами опинилися житлові квартали, соціальні об’єкти та критична інфраструктура. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 14 приватних будинків, гараж та автомобілі.

Раніше 34-а окрема бригада морської піхоти оприлюднила відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке, за їхніми словами, російські війська «перетворили на привид».

