«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Наслідки обстрілу Миколаєві 20 квітня, 2026 року. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

У ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв дронами типу «Shahed». Унаслідок удару та падіння уламків пошкоджено трамвайну колію, житлові будинки, а також тимчасово знеструмлено частину споживачів.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

У Миколаївській ОВА зазначали, що внаслідок обстрілу пошкоджено один багатоквартирний будинок, 15 приватних будинків у двох районах міста, легковий автомобіль, трамвайні колії та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Власник підприємства «Югтепломер-Сервіс», поблизу якого впали уламки дрона, розповів, що дізнався про пошкодження вже зранку.

— Ніхто не телефонував, нічого не повідомляли. Я зранку прийшов на роботу — і ось такий «добрий ранок». Пошкоджені вікна, двері, офісне обладнання. Добре, що всі живі та не постраждали, — розповів чоловік.

Жителі району кажуть, що спочатку не зрозуміли, що саме сталося, а вже після вибуху та коли вийшли на вулицю, побачили уламки й пожежу.

— У машині вибило заднє скло. Ми сиділи в будинку, прибирали, почули вибух — і одразу посипалися вікна. Вікон немає, у ворота теж влучило. Ми не відразу зрозуміли, що це сталося поруч, а коли вийшли — усе горіло, — розповіла місцева жителька Лариса. — Я був на роботі, все це відбувалося на моїх очах. Дружина була вдома сама, тому я одразу поїхав додому. У нас усе ціле, лише незначні пошкодження, — додав місцевий житель Іван.

Працівник «Миколаївобленерго», майстер виробничої дільниці Олександр Совок, повідомив, що через пошкодження електромереж без світла залишилися дві вулиці, наразі тривають відновлювальні роботи.

— На цій ділянці пошкоджений ізольований провід, через що знеструмлена лінія до вулиці Пограничної. Відключення сталося близько першої ночі після влучання дрона. Без світла залишалася ділянка від вулиці Бедзая до Пограничної. Зараз працюємо над відновленням, електропостачання плануємо повернути вже сьогодні, — розповів Олександр Совок.

Раніше повідомлялось, що працівники ДЕЗ «Пілот» займаються ліквідацією наслідків у житловому секторі: закривають вікна та починають ремонт покрівель.

Фоторепортаж

Наслідки обстрілу Миколаєві 20 квітня, 2026 року. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня у Миколаївському районі російські війська п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Люди не постраждали.