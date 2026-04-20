На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Ремонт ліфту. Ілюстративне фото: сайт SkyLift

На капітальний ремонт у стаціонарних лікувальних закладах Миколаєва потрібно близько 38,8 мільйонів гривень.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

«Більшість ліфтів у медичних закладах експлуатуються понад нормативний термін, що призводить до частих поломок, зупинок і підвищеного ризику аварійних ситуацій», — зазначається там.

Реклама

Всього передбачається ремонт 13 ліфтів у п’яти медичних закладах: міській лікарні №1, міській лікарні №3, міській лікарні №5, лікарні швидкої медичної допомоги та пологовому будинку №3.

Цей проєкт передбачає технічне обстеження, розроблення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт ліфтів та адаптація їх кабін для перевезення лікарняних ліжок. Вартість ремонту одного ліфта, як зазначається, складає близько 2,9 мільйона гривень.

Наразі управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради через цифрову систему DREAM шукає донорів, які профінансують ці роботи.

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що реорганізацію міських лікарень планують здійснити протягом двох місяців.

Це питання двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів. Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Однак деякі депутати висловились проти об'єднання лікарень. Так, голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Також голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд говорила про те, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

Вирішення питання об'єднання лікарень на деякий час загальмувалося. На сесії 8 липня міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

21 серпня члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.