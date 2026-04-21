Стрілець у Києві записував свої дії на диктофон: що відомо про напад

У поліції зазначили, що стрілець у Києві вів аудіозапис під час нападу. Фото: nta.ua

Стрілець, який відкрив вогонь у Голосіївському районі Києва, фіксував події на диктофон свого телефону. Це дозволило правоохоронцям відтворити хід подій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, цитує hromadske.

За попередніми даними, інцидент стався на тлі тривалого побутового конфлікту між чоловіком із п’ятого поверху та його сусідом із шостого. У день трагедії між ними знову виникла сварка.

Після вилучення телефону з’ясувалося, що нападник записував розмову. Водночас його висловлювання були уривчастими та малозрозумілими.

«Це була така суміш слів, які ні до чого не можуть бути складеними», — зазначив міністр.

Спочатку чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї біля під’їзду. Згодом він повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання та знову вийшов на вулицю, де продовжив стрілянину.

За словами Ігоря Клименка, не виключено, що нападник почав запис саме для фіксації конфлікту, не плануючи стрілянину заздалегідь.

«Ми так думаємо, попередньо, що він спеціально почав записувати. Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його «клемануло» — це за його словами на записі чути. На його буркотіння одна із жертв сказала: «Що, пластинка заїла?» — сказав Ігор Клименко.

Відомо, що раніше чоловіка судили за завдання легких тілесних ушкоджень, однак провадження закрили через примирення сторін.

Також у МВС перевіряють обставини видачі медичної довідки, на підставі якої стрілець у 2025 році продовжив дозвіл на зброю. У відомстві припускають, що обстеження могло бути проведене не в повному обсязі.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.